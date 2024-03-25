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iOS 18 ile iPhone ekranlarında değişime gidiliyor

İphone'ler üzerinde yeni sürümler kullanıcılarla buluşmaya devam ederken İOS 18 ile ana ekranda değişime gidileceği haberi verildi. İşte İOS 18 ile ekranların nasıl görüneceğine dair tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:11
iOS 18 ile iPhone ekranlarında değişime gidiliyor

Apple yeni güncellemelerini sunarken İOS 18 ile İphone deneyiminde önemli değişiklikler yapılacağı belirtildi. Son dönemlerde büyük güncellemesi ortaya konulurken yeni ayrıntılar yayınlandı. Apple analisti Mark Gurman’ın belirttiğine göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için seçenekler tek tek sıralandı.

İOS 18 İLE ÖZELLEŞTİRME İMKANI
Apple'ın Android gibi rakipleri üzerine özelleştirme kontrolleri yapılırken İphone'a getirmek istenildiği bilgisi verildi. Şirket açıklaması üzerine ana ekran widget'ları, ayarlanabilir simge boyutları ve uygulamalar düzenlemel için çalışma başlatıldı.
Ana ekran üzerinde yapılacak değişikliklere yapay zeka eklenirken İOS 18 odak noktalarından olduğu belirtildi. Google gibi şirketlerin yetenekleri rekabet edebilmek için yapay zeka stratejisi sunulacağı açıklandı.
İOS 18
Gurman, iOS 18’in günlük yaşamı yönetmeye yardımcı olacak yapay zeka destekli çok sayıda yenilik içereceğini dile getirdi. Bunlarla beraber Siri iyileştirmeleri, çalma listeleri ve fotoğraf yönetiminde uyumlu görüntüler yerini alacak.

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