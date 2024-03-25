iOS 18 ile iPhone ekranlarında değişime gidiliyor

Apple yeni güncellemelerini sunarken İOS 18 ile İphone deneyiminde önemli değişiklikler yapılacağı belirtildi. Son dönemlerde büyük güncellemesi ortaya konulurken yeni ayrıntılar yayınlandı. Apple analisti Mark Gurman’ın belirttiğine göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için seçenekler tek tek sıralandı.
İOS 18 İLE ÖZELLEŞTİRME İMKANI
Apple'ın Android gibi rakipleri üzerine özelleştirme kontrolleri yapılırken İphone'a getirmek istenildiği bilgisi verildi. Şirket açıklaması üzerine ana ekran widget'ları, ayarlanabilir simge boyutları ve uygulamalar düzenlemel için çalışma başlatıldı.
Ana ekran üzerinde yapılacak değişikliklere yapay zeka eklenirken İOS 18 odak noktalarından olduğu belirtildi. Google gibi şirketlerin yetenekleri rekabet edebilmek için yapay zeka stratejisi sunulacağı açıklandı.
Gurman, iOS 18’in günlük yaşamı yönetmeye yardımcı olacak yapay zeka destekli çok sayıda yenilik içereceğini dile getirdi. Bunlarla beraber Siri iyileştirmeleri, çalma listeleri ve fotoğraf yönetiminde uyumlu görüntüler yerini alacak.
Apple yeni güncellemelerini sunarken İOS 18 ile İphone deneyiminde önemli değişiklikler yapılacağı belirtildi. Son dönemlerde büyük güncellemesi ortaya konulurken yeni ayrıntılar yayınlandı. Apple analisti Mark Gurman’ın belirttiğine göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için seçenekler tek tek sıralandı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak
Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı
Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak
Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik
Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor
Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor
Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor
İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi
Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor