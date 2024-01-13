iPad Pro 2024 ne zaman piyasaya çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

2022'nin sonlarında yapılan hafif bir M2 güncellemesinin ardından, bu yıl Apple'ın üst düzey tabletlerine önemli bir yenileme geleceğini gösteriyor. İşte tüm bilinen detaylar...

Her iki yeni iPad Pro modelini de ekranlarına göre (11 inçlik model için LCD ve 12,9 inçlik versiyon için miniLED) farklılaştıran Apple'ın farklı ekran boyutları için aynı panel teknolojisini kullanacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninde Apple'ın daha büyük iPad Pro'nun ekran boyutunu 12,9 inçten 13 inçe çıkardığını söyledi. Bunun yanı sıra, Apple'ın bu tabletin alüminyum kaplamasını değiştirip değiştirmeyeceği veya başka bir tasarım değişikliğine sahip olup olmayacağı belli değil.

Apple, 10’uncu nesil iPad ile birlikte ön kamerayı üst kısımdan sağ tarafın ortasına kaydırdı. Ayrıca, Apple 2024 iPad Pro'da değişiklik yaparsa, iPad Magic Keyboard'a bağlandığında görüntülü görüşmeler daha doğal görünecek.





RENK SEÇENEKLERİ

Apple 2018'de iPad Pro'yu yeniden tasarladığından beri, tıpkı üst düzey MacBook Pro gibi hem Uzay Grisi hem de Gümüş modeller sundu. Önceki yıllarda Apple bu iPad'i altın ve roze altın seçenekleriyle de sunmuştu ama bu üst düzey modelin tekrar daha fazla renk sunup sunmayacağı belli değil.

Şu anda, temel ve Air sürümleri gibi diğer iPad serilerinde "eğlenceli" renklere öncelik verilecek gibi görünüyor. Ancak yeni M3 MacBook Pro modellerinin tanıtılmasının ardından uzay siyahı renkten vazgeçilmeyebilir.

Öte yandan, Tüm M2 Mac'lerin duyurulmasıyla birlikte Apple şimdi de M3 yongalarına geçiyor. Şirket, ekim ayında, şu anda MacBook Pro modellerine güç veren yeni ailenin M3, M3 Pro ve M3 Max varyantlarını duyurdu.

Temel model 24 GB'a kadar RAM ve 8 çekirdekli bir CPU (4 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği, M1'den yüzde 35'e kadar ve M2'den yüzde 20'ye kadar daha hızlı) sunuyor. M1'den yüzde 65'e kadar ve M2'den yüzde 20'ye kadar daha hızlı 10 çekirdekli bir GPU sunacak.





ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Yeni iPad Pro'nun 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mark Gurman bu cihazın mart ayı civarında bir bahar etkinliğinde tanıtılmasını bekliyor.

Güney Kore'den Chosun Ilbo'nun (OLED-Info aracılığıyla) haberine göre, bu yeni iPad için OLED paneller Şubat 2024'te seri üretime başlayacak, yani bu ürün ilkbahar ile yaz başı arasında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, 128 GB 11 inçlik iPad 799 dolardan başlarken, 12,9 inçlik modelin ise 1.099 dolardan başlayacağı öngörülüyor.

Apple, LG Display ve Samsung Display, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan iPad'ler için OLED panellerin tedarik fiyatının 11 inçlik model için 270 dolar ve 13 inçlik model için 350 dolar civarında olmasını tartışıyor. Erken 10 inç aralığındaki mevcut ürünler için OLED panellerin tedarik fiyatı ise 100-150 dolar civarında olması bekleniyor.

Bir başka kaynağa göre ise, Apple'ın 11 inçlik model için 1.500 dolar ve 13 inçlik versiyon için 2 bin dolara kadar ücret talep edeceği tahmin ediliyor.