iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Apple, sunduğu ürünlere uzun süreli güncellemeler sunmasıyla tanınan bir teknoloji devi olarak bilinir. Eylül ayında iPhone 16’nın raflardaki yerini alacak olması, Apple’ın yeni cihazlarına olan ilgiyi artırsa da, Türkiye’de iPhone 11’in popülaritesi hala oldukça yüksek. iPhone 11, ülkemizde büyük bir satış başarısı yakalayarak en çok tercih edilen iPhone modellerinden biri haline geldi. Ancak Apple’dan gelen son bilgiler, iPhone 11 kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor.I

IPHONE 11 KULLANICILARINA KÖTÜ HABER





Apple’a yakınlığıyla bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın yeni iOS sürümünde pek çok özelliği eski modellere getirmeyeceğini duyurdu. Kuo’nun açıklamasına göre, iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları dışında kalan iPhone sahipleri, yeni güncellemeden yeterince fayda sağlayamayacak. Bu durum, eski modellerin kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyecek.

Kuo, ayrıca iPhone 12 ve öncesi modellerin artık “hurda” kategorisine gireceğini belirtti. Bu ifade, iPhone 11 ve daha eski iPhone modellerinin Apple tarafından resmi olarak desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Yani, bu modellerin kullanıcıları, yeni iOS güncellemelerinden ve özelliklerinden mahrum kalacak.

Türkiye’de iPhone 11, geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilen bir model olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki birçok kullanıcı, iPhone 11’in sunduğu performans ve özellikleri nedeniyle bu modeli seçmiş durumda. Ancak, iPhone 11’in yeni iOS sürümlerinde yer almaması, kullanıcıları çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Özellikle yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları ve yeni özellikler açısından eksiklikler yaşanabilir.



Apple’ın eski modellere desteği azaltma stratejisi, teknoloji devinin inovasyon süreçlerine odaklanma ve en yeni teknolojileri kullanıcılarına sunma amacını taşıyor olabilir. Ancak, bu yaklaşımın eski iPhone modellerini kullanan geniş bir kullanıcı kitlesi üzerinde yaratacağı etki dikkate değerdir. Türkiye gibi pazarlar, uzun süreli destek arayan kullanıcılarıyla bilinir. Bu nedenle, iPhone 11 gibi eski modellerin destekten mahrum kalması, kullanıcıların başka modellere geçiş yapma isteğini artırabilir.



iPhone 11’in destekten kaldırılmasıyla birlikte, Türkiye’de kullanıcılar arasında yeni bir en popüler iPhone modeli tartışması başlayabilir. Apple’ın bu hamlesi, iPhone 11 sahiplerini başka modellere yönlendirebilir. Yeni iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, kullanıcıların tercihleri değişebilir ve en popüler iPhone modeli de yeniden şekillenebilir.



Apple’ın yeni iOS güncelleme stratejisi, eski iPhone modellerinin desteklenmemesi konusunda kararlı bir adım atmış görünüyor. Türkiye’de iPhone 11’in hala büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu göz önüne alındığında, bu değişikliklerin kullanıcılar üzerinde yaratacağı etkileri zamanla göreceğiz. Apple’ın stratejileri, teknoloji dünyasında önemli bir etki yaratırken, kullanıcılar da bu süreçte yeni tercihler yaparak güncel kalmaya çalışacaklardır.

