iPhone 15 Pro, diğer modellerden çok daha hafif olacak

Apple markası iPhone 15 modelin tanıtımı için gün sayıyor. Yeni telefon diğerlerinden çok daha hafif olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE 15 DİĞERLERİNDEN DAHA HAFİF OLACAK

Apple markası Salı günü iPhone 15 modelini tanıtacak. Son olarak çıkan iPhone 14 Pro model 206 gram, iPhone 14 Pro Max model ise 240 gram ağırlığındaydı. Yeni modelde ise gramlar azalacak ve iPhone 15 Pro 185 gram, iPhone 15 Pro Max 216 gram olacak. Yani iPhone 15 Pro iPhone XS modelden bu zamana kadar en hafif model olmuş olacak. İddialara göre model ağırlığı yüzde 10 oranında azamlış olacak. Ancak yine de Apple markası konuyla ilgili henüz bir oran belirlemedi. IPhone 15 Pro modelin 188 gram veya daha ağır olması halinde iPhone 11 Pro modelden bugüne kadar en hafif telefon olmuş olacak. IPhone 15 modeli tanıtımı Salı günü yapılacak. Güncel olarak Apple modellerin ağırlıkları şu şekilde;





-iPhone X 174 gram

-iPhone XS 177 gram

-iPhone 11 Pro 188 gram

-iPhone 12 Pro 189 gram

-iPhone 13 Pro 203 gram

-iPhone 14 Pro 206 gram

-iPhone 15 Pro 185 gram

-iPhone XS Max 208 gram

-iPhone 11 Pro Max 226 gram

-iPhone 12 Pro Max 228 gram

-iPhone 13 Pro Max 238 gram

-iPhone 14 Pro Max 240 gram

-iPhone 15 Pro Max 216 gram