iPhone 15 Pro Max’in şarj süresi hayal kırıklığı yarattı! İşte en uzun şarj süresine sahip iPhone’lar…

Şarjı en uzun giden iPhone modeli hangisi? Cevap sizi şaşırtacak!

Apple’ın en uzun şarj süresine sahip telefonları belli oldu Akıllı telefonların batarya performansını ölçen ve en iyi telefonları belirleyen DXOMARK, 2021 yılında çıkan iPhone modellerini de test etti.





Test sonuçlarına göre, iPhone 13 Pro Max, şarjı en uzun süren iPhone modeli olarak dikkat çekti. iPhone 13 Pro Max, 136 puan alarak listenin başında yer aldı. İkinci sırada ise, henüz birkaç ay önce tanıtılan iPhone 15 Pro Max geldi. iPhone 15 Pro Max, 134 puan alarak iPhone 13 Pro Max’i yakından takip etti. Bu durum, tüketiciler arasında biraz şaşkınlık yarattı.

APPLE’IN EN UZUN ŞARJ SÜRESİNE SAHİP TELEFONLARI SIRALAMASI





DXOMARK’ın paylaştığı verilere göre, Apple’ın en uzun şarj süresine sahip telefonları şu şekilde sıralandı;

Sıra Model Batarya Puanı

1 Apple iPhone 13 Pro Max 136

2 Apple iPhone 15 Pro Max 134

3 Apple iPhone 14 Pro Max 133

4 Apple iPhone 15 Plus 131

5 Apple iPhone 14 Plus 128

6 Apple iPhone 12 Pro Max 121

7 Apple iPhone 14 Pro 119

8 Apple iPhone 13 Pro 118

9 Apple iPhone 13 115

10 Apple iPhone 15 Pro 114

Bu sıralamada, üçüncü sırada iPhone 14 Pro Max, dördüncü sırada iPhone 15 Plus, beşinci sırada iPhone 14 Plus, altıncı sırada iPhone 12 Pro Max, yedinci sırada iPhone 14 Pro, sekizinci sırada iPhone 13 Pro ve dokuzuncu sırada iPhone 13 modelleri yer aldı. Listenin sonunda ise iPhone 13 mini, iPhone 12 mini ve iPhone SE (2022) modelleri bulundu.