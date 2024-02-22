iPhone 16’da Siri’ye yapay zekâ sayesinde yeni iyileştirmeler gelecek!

Apple’ın yapay zekâ özellikleriyle geleceği iPhone 16 konusunda her gün bir yeni bilgi daha geliyor. MacRumors tarafından paylaşılan yatırımcılara yönelik bir notta, Haitong analisti Jeff Pu, iPhone 16 serisi için donanım yükseltmesinden bahsetti. Pu’ya göre, iPhone 16’da mikrofonlar önceki modellere göre daha yüksek bir sinyal-gürültü oranına sahip olacak. Bu da Siri'nin doğruluğunu artıracak.

Pu, bu ayın başlarında iOS 18'deki üretken yapay zekânın bir kısmının iPhone 16 serisi ile sınırlı olacağını söylemişti. A18 çiplerindeki yükseltilmiş mikrofonlara ve daha büyük Neural Engine'e atıfta bulundu. Diğer raporlar da A18 çipleri için büyük yapay zekâ yükseltmesinden bahsetti.

İPHONE 16 SERİSİNE ÖZGÜ YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ EYLÜLDEN ÖNCE TANITILMAYACAK

Ayrıca, Ming-Chi Kuo da aralık ayında iPhone 16 mikrofonlarına değinmiş ve benzer ayrıntılar vermişti. Mikrofon özelliklerinin yükseltilmesini "önemli" olarak nitelendirdi ve bunları Siri'ye gelecek yapay zekâ özelliklerine bağladı.

Kuo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığım son anket, tüm iPhone 16 modellerinin mikrofon özelliklerinde önemli bir yükseltme yapılacağını gösteriyor. Daha iyi su direncine ek olarak, temel özellik yükseltmesi, Siri deneyimini önemli ölçüde iyileştirmek için daha iyi bir sinyal-gürültü oranı olacak. Bu, Apple'ın iPhone 16'nın önemli bir satış noktası olarak Siri'ye daha fazla AI/AIGC (yapay zekâ tarafından oluşturulan içerik) yeteneği entegre etmeyi beklediğini gösterebilir.”

Apple, bu yılki Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğini düzenleyeceği haziran ayında iOS 18'i tanıtacak. Bu etkinlikte muhtemelen üretken yapay zekâ modelleri ve iOS 18'de yerleşik olarak bulunan yapay zekâ özellikleri hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak. Ancak iPhone 16 serisine özgü yapay zekâ özellikleri, Apple'ın yıllık iPhone lansman etkinliğini düzenleyeceği eylül ortasından önce tanıtılmayacak.