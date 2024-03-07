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iPhone 16'nın tasarımı sızdırıldı: Eylül ayında tanıtılacak

iPhone severler bu haber sizin için! iPhone 16 tasarımı meydana çıktı! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:12
iPhone 16'nın tasarımı sızdırıldı: Eylül ayında tanıtılacak

iPhone 16 serisinin eylül ayında duyurulacak standart modelinin görselleri meydana çıktı. iPhone 16'nın yeni tasarımına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

IPHONE 16 EYLÜL AYINDA TANITILACAK

Apple geçen yıl iPhone 15 serisini duyurdu. Yeni akıllı telefon, fiyatı ve özellikleri nedeniyle övgüyle karşılandı ancak aynı zamanda önceki serilere kıyasla büyük tasarım yeniliklerinin bulunmaması nedeniyle de eleştiriler aldı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler Apple'ın bu eleştirileri dikkate aldığını gösteriyor. Bu, yeni iPhone 16 tasarımında açıkça görülüyor. Aynı serinin standart modeli "iPhone 16"nın CAD görüntüsü sızdırıldı. CAD veya Bilgisayar Destekli Tasarım, üç boyutlu grafik ve tasarımlar oluşturmaya yönelik bir yazılımdır. Bu program sayesinde detaylı ve doğru tasarımlar oluşturabilirsiniz. Ortaya çıkan iPhone 16 CAD dosyası, kasa ve diğer aksesuar üreticilerine gönderilmek üzere hazırlandı. iPhone 16 modelinin CAD görsellerine baktığımızda akıllı telefonun tasarım açısından iPhone 12'ye benzediğini görebiliyoruz. Bunun nedeni iki kameranın olması ve dikey olarak düzenlenmiş olmasıdır. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 13/14/15 serisinin kameraları çapraz olarak konumlanmıştı.Bu durumun değişmekte olduğu söylenebilir. 

iPhone 16 Eylül Ayında Tanıtılacak

Bunlarla birlikte görüntülerde eylem düğmesi de dikkat çekiyor. Bilmeyenler için iPhone 15 serisiyle birlikte tanıtılan işlem butonu belirli bir işlevi yerine getiriyor. Örneğin ekran görüntüsü alma, video kaydını başlatma veya el fenerini açma gibi işlevleri atayabilirsiniz. iPhone 16'nın aksiyon butonunun kasaya gömülü olduğunu görebilirsiniz. Gönderilen bilgiye göre düğme basıncı algılayabiliyor. iPhone 15’te işlem butonu göze çarpan bir konuma yerleştirildi. Elbette iPhone 16'nın tasarımına ilişkin bu bilginin resmi olmadığını, sadece bir sızıntı olduğunu da belirtelim. Yani akıllı telefon piyasaya çıktığında bambaşka bir tasarımla gelebilir. Burada iPhone 16 serisinin eylül ayında duyurulacağını da belirtelim.

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