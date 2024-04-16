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iPhone 16'nın yakın rakibi Mate 70'den iddialı özellikler!

Huawei piyasaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor! Mate 70 özellikleri açıklandı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:56
iPhone 16'nın yakın rakibi Mate 70'den iddialı özellikler!

Huawei markasının Mate 70 modeli kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HUAWEI MATE 70 ÖZELLİKLERİ

Huawei markasının Mate 70 modelini bu sene tanıtması bekleniyor. Standart ve Pro şeklinde iki model olarak piyasaya çıkarılacak olan modelin özellikleri de sızdırılmaya başlandı. Yeni modellerin isimleri açıklanmasa da Kirin işlemci ile çıkış yapması bekleniyor. 

huawei apple markasına rakip

Geçtiğimiz seneçıkan Mate 60 model Kirin 9000s işlemci kullanıyordu ama yeni işlemcinin Huawei 5 nm sürecinden geçmiş ilk silikon işlemci olması tahmin ediliyor. Huawei Mate 70 serisinin Ekim ayı itibariyle tanıtılması bekleniyor. IPhone 16 serisi ise Apple markası tarafından Eylül ayında tanıtılacak. Huawei markası Apple modellerine rakip olmaya hazırlanıyor. 

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