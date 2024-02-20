iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle gelecek!

Apple'ın iPhone 16 Pro'nun gövdesi için titanyuma bağlı kalması beklenirken, şirketin bazı yeni renk seçenekleri sunacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin olarak, bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, iPhone 16 Pro'nun yeni renklerinin iPhone 14 Pro'nun altın rengine benzer Çöl Sarısı (Çöl Titanyumu) ve iPhone 6'da kullanılana benzer bir uzay grisi tonu olan daha derin ve daha ağır Çimento Grisi (Titanyum Grisi) olabileceği belirtildi.

Bu renklerin iPhone 16 ile gelmesine kesin gözüyle bakılırken diğer olası renklerin de masa olduğu, ancak bunların şu an için kesin olmadığı aktarıldı.





APPLE, POPÜLER ALTIN RENGİNE DÖNMENİN YOLLARINI ARIYOR

Sızdırılan bazı görseller, Apple'ın iPhone Pro'nun paslanmaz çelikten üretildiği zamanlardaki popüler altın rengine daha da yaklaşmanın bir yolunu bulmaya çalıştığını gösteriyor. Doğal Titanyum bize bunun bir ipucunu vermiş olsa da, yukarıdaki görsel "altın" iPhone'a sahip olmayı seven insanlara buna daha yakın bir deneyim sunacağı düşünülüyor.

Öte yandan, iPhone 16 Pro'nun yeni 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarına, fotoğrafçılara ve videograflara yönelik yeni bir "Yakala" düğmesine ve yeni bir 48 megapiksel Ultra Geniş lense sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca her zamanki yeni nesil A serisi işlemciye ve biraz daha iyileştirilmiş pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Bu yeni çip, Apple'ın Siri'yi ciddi şekilde yükseltmek için üzerinde çalıştığı söylenen bir ton yeni yapay zekâ özelliğinin de ortaya çıkabileceği öngörülüyor.