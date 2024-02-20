Bist 100
9.272,87 0%
DOLAR
30,9 0,19%
EURO
33,33 0,13%
ALTIN
2.009,65 0,46%

iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle gelecek!

iPhone 16 Pro'nun yeni Çöl Sarısı ve Çimento Grisi renkleriyle geleceği öne sürüldü. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 12:06
iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle gelecek!

Apple'ın iPhone 16 Pro'nun gövdesi için titanyuma bağlı kalması beklenirken, şirketin bazı yeni renk seçenekleri sunacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin olarak, bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, iPhone 16 Pro'nun yeni renklerinin iPhone 14 Pro'nun altın rengine benzer Çöl Sarısı (Çöl Titanyumu) ve iPhone 6'da kullanılana benzer bir uzay grisi tonu olan daha derin ve daha ağır Çimento Grisi (Titanyum Grisi) olabileceği belirtildi.

Bu renklerin iPhone 16 ile gelmesine kesin gözüyle bakılırken diğer olası renklerin de masa olduğu, ancak bunların şu an için kesin olmadığı aktarıldı.

iphone

APPLE, POPÜLER ALTIN RENGİNE DÖNMENİN YOLLARINI ARIYOR

Sızdırılan bazı görseller, Apple'ın iPhone Pro'nun paslanmaz çelikten üretildiği zamanlardaki popüler altın rengine daha da yaklaşmanın bir yolunu bulmaya çalıştığını gösteriyor. Doğal Titanyum bize bunun bir ipucunu vermiş olsa da, yukarıdaki görsel "altın" iPhone'a sahip olmayı seven insanlara buna daha yakın bir deneyim sunacağı düşünülüyor.

Öte yandan, iPhone 16 Pro'nun yeni 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarına, fotoğrafçılara ve videograflara yönelik yeni bir "Yakala" düğmesine ve yeni bir 48 megapiksel Ultra Geniş lense sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca her zamanki yeni nesil A serisi işlemciye ve biraz daha iyileştirilmiş pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Bu yeni çip, Apple'ın Siri'yi ciddi şekilde yükseltmek için üzerinde çalıştığı söylenen bir ton yeni yapay zekâ özelliğinin de ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle gelecek!
2
Güneş sisteminin kenarında “ölü” zannedilen buz gezegenleri keşfedildi!
3
AB, TikTok hakkında zararlı içerik ve gizlilik konusunda soruşturma başlattı!
4
iPhone kullananlar hayatının şokunu yaşadı! Meğer yüzünüz virüs saçıyormuş
5
Başvuru ekranı açıldı! Telefon faturalarına binlerce lira ödemeye son!
6
Elon Musk, OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!
7
Nintendo Switch hayranları, 50 hit klasik oyunu inanılmaz indirimle 233 ₺'ye satın almak için yarış ediyor

BYD’den Elektrikli Otomobil Pazarını Sarsacak Hamle: Yeni Sedan Modeli Uygun Fiyatı ve Yüksek Performansıyla Göz Dolduruyor

Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor

O Üniversitesinden Lise Mezunlarına Müjde: Mülakatsız Hizmetli, Şoför, Temizlikçi... Alımı Yapılacak

Şampuanlarda ve saç kremlerinde indirim yağmuru başladı! O market yüzde 30 indirim kampanyasını duyurdu

Şubat Ayı Ödemeleri Hesaplara Geçti! Bakan Göktaş’tan Önemli Uyarı: Hesaplarınızı Gözden Geçirin

Doğum haritasıyla kendinizi keşfedin: Hesaplama ve yorumlama yöntemleri nelerdir?

ŞOK market ayın son indirimini az önce duyurdu! Hemen giden o ürünü 17,95 TL'ye alabilecek

Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

Duygusal Fedakarlıklar Günü: Ay Yengeç’te! Burçlar nasıl etkilenecek? İşte Dinçer Güner anlatıyor

Cebinde bu bankanın kartını taşıyanlar dikkat! 10 gün içinde 300 TL'nizi geri alabilirsiniz

Havlu kağıdı 59 bebek bezi 119 TL’ye düşüyor! Kim 17 Şubat 1 Mart aktüel kataloğu

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!