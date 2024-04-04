iPhone 16 Pro işlemcisinin özellikleri sızdırıldı

Son günlerde sızdırılan bilgilere göre, yakında piyasaya sürülecek olan iPhone 16 Pro modellerinde kullanılması beklenen yeni nesil A18 Pro işlemcisinin özellikleriyle ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Bu sızıntılara göre, işlemcinin büyük ölçüde önceki modele benzemesi bekleniyor.

A18 Pro'nun 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağı iddia ediliyor. CPU tarafında ise, A17 Pro gibi yine 6 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu çekirdeklerin 2'si performans odaklı olarak tasarlanırken, diğer 4'ü ise verimlilik odaklı olacak. Bu bilgiler, kullanıcıların cihazlardan beklediği performans ve verimlilik dengesine odaklanan önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.





İŞTE A18 PRO İŞLEMCİSİNİN ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER!





Yeni iPhone modellerinde kullanılacak olan A18 Pro işlemcisinin özellikleri, son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. İlk bilgilere göre, iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde A18 Bionic tercih edilirken, Pro ve Pro Max modellerinde ise A18 Pro'nun kullanılacağı belirtiliyor. Ancak, sızdırılan bilgilere göre, A18 Pro'nun önceki nesil işlemcisi A17 Pro'ya kıyasla önemli bir hız artışı sunacağı öne sürülüyor. Bu sızıntılar, işlemcinin performansı konusunda heyecan uyandırırken, Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'ün %46'lık performans iyileştirmesi sağladığı da hatırlatılıyor.



Ancak, bu bilgilerin henüz sızıntılar olduğu ve resmi olarak doğrulanmadığı unutulmamalıdır. Öte yandan, birçok ülkede iPhone 15 serisinin istenilen satış başarısını elde edemediği göz önüne alındığında, Apple'ın yeni Pro modellerinde yapacağı önemli atılımların beklendiği ifade ediliyor. Özellikle yapay zeka alanında beklenen gelişmelerin, kullanıcı deneyimini artıracağı düşünülüyor.