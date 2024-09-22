iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

Apple’ın en yeni amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro Max, piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle titanyum gövde yapısı, üstün kamera özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çeken iPhone 16 Pro Max 256 GB modelinde, şu anda büyük bir indirim fırsatı mevcut. 122.800 TL’lik başlangıç fiyatından 99.999 TL’ye düşen bu model, teknoloji severler için cazip bir seçenek haline geldi. İşte iPhone 16 Pro Max 256 GB modelinin indirim detayları ve teknik özellikleriyle ilgili bilgiler...



IPHONE 16 PRO MAX 256 GB MODELİNDE BÜYÜK İNDİRİM!

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max 256 GB, özellikleriyle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekerken, indirim haberi bu ilgiyi daha da artırmış durumda. 99.999 TL gibi cazip bir fiyatla satışa sunulan bu model, normalde 122.800 TL gibi yüksek bir fiyata sahipti. Ancak son güncellemelerle birlikte 22.801 TL’lik bir indirim yapıldı ve cihazın fiyatı 99.999 TL'ye düştü.

Bu büyük fiyat düşüşü, birçok kullanıcı için bir fırsat haline gelirken, stokların hızla tükendiği de görülüyor. Özellikle Apple Türkiye garantili olarak satılan bu model, kullanıcılar için güvenilir bir seçenek olmayı sürdürüyor. Bu cazip fiyatın yanı sıra ücretsiz kargo seçenekleri de bulunuyor, böylece kullanıcılar ekstra kargo maliyeti ödemek zorunda kalmıyor.

IPHONE 16 PRO MAX 256 GB’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Apple’ın en yeni cihazı olan iPhone 16 Pro Max, üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, 6.9 inç OLED ekranı ve 120 Hz ekran yenileme hızı sayesinde kullanıcıya üst düzey bir görsel deneyim sunuyor. A18 Pro çipseti ile donatılmış olan iPhone 16 Pro Max, performans açısından şu an piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili hafıza ile kullanıcılara geniş bir depolama ve hızlı işlem gücü sağlıyor.

Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri ise şunlar:

Ekran çözünürlüğü: 2868x1320 px

2868x1320 px Piksel yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran parlaklık değeri: 2000 nits

2000 nits Corning Ceramic Shield Glass: Daha dayanıklı ekran koruması

Daha dayanıklı ekran koruması Kamera: 48 MP ana kamera, 48 MP ikinci kamera ve 12 MP üçüncü kamera

48 MP ana kamera, 48 MP ikinci kamera ve 12 MP üçüncü kamera Video kayıt çözünürlüğü: 4K Ultra HD

4K Ultra HD Ön kamera: 12 MP

12 MP Grafik işlemcisi: 6xApple GPU

6xApple GPU Pil türü: Lityum İyon, 25 W kablosuz şarj kapasitesi

Lityum İyon, 25 W kablosuz şarj kapasitesi USB Türü: USB Type-C bağlantı

Cihazın titanyum gövde ve cam arka yüzey gibi şık tasarım detayları, dayanıklılığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Ayrıca, IPX8 suya dayanıklılık sertifikasıyla donatılmış olması, iPhone 16 Pro Max’i suya ve toza karşı korunaklı hale getiriyor.

IPHONE 16 PRO MAX 256 GB SATIŞA SUNULAN MODELLER VE FİYATLAR

iPhone 16 Pro Max 256 GB modeli farklı satıcılar ve platformlar tarafından satışa sunuluyor. En düşük fiyat 99.999 TL ile başlarken, bazı satıcılar ürünü 120.399 TL ve 122.800 TL gibi fiyatlarla satmaya devam ediyor. Bu fiyat farkı, satıcıların kampanyalarına ve stoğa bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel olarak 122.800 TL’den başlayan fiyatların şu an 99.999 TL’ye kadar düştüğü görülüyor.

İşte satışa sunulan bazı fiyatlar ve modeller:

Apple Store : 99.999 TL (Ücretsiz kargo)

: 99.999 TL (Ücretsiz kargo) n11 : 120.399 TL (Ücretsiz kargo)

: 120.399 TL (Ücretsiz kargo) Hepsiburada: 122.800 TL (59,90 TL kargo ücreti)

Fiyatlar arasında ciddi farklılıklar bulunmakla birlikte, 99.999 TL’lik indirimli fiyat şu an için en uygun seçenek olarak öne çıkıyor. Ücretsiz kargo avantajı sunan satıcılar da kullanıcılar için ekstra bir tasarruf imkanı sağlıyor.

IPHONE 16 PRO MAX’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en güçlü telefonlardan biri olarak kabul ediliyor. İşte cihazın en çok öne çıkan özelliklerinden bazıları:

48 MP üçlü kamera sistemi: Gelişmiş görüntü kalitesi ve yüksek çözünürlükte video kayıt özellikleri sunuyor.

Gelişmiş görüntü kalitesi ve yüksek çözünürlükte video kayıt özellikleri sunuyor. A18 Pro çipset: Cihazın hızını ve performansını artırarak, çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor.

Cihazın hızını ve performansını artırarak, çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Titanyum gövde: Hafif, dayanıklı ve şık bir tasarım sunuyor.

Hafif, dayanıklı ve şık bir tasarım sunuyor. 6.9 inç OLED ekran: Büyük ekranı ve yüksek parlaklık kapasitesi, dış mekan kullanımlarında bile net bir görüntü sağlıyor.

Büyük ekranı ve yüksek parlaklık kapasitesi, dış mekan kullanımlarında bile net bir görüntü sağlıyor. Kablosuz şarj özelliği: 25W’a kadar kablosuz şarj kapasitesi ile hızlı ve pratik şarj imkanı tanıyor.

Tüm bu özellikler, iPhone 16 Pro Max’i kullanıcıların gözünde üst düzey bir cihaz haline getiriyor. Özellikle Corning Ceramic Shield Glass ile korunan ekran, cihazın darbelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

NEREDE SATIN ALINABİLİR?

İndirimli fiyatla satışa sunulan iPhone 16 Pro Max 256 GB modelini birçok online alışveriş platformu üzerinden satın alabilirsiniz. En uygun fiyatı Apple Store, Hepsiburada, n11, Teknosa gibi güvenilir e-ticaret sitelerinde bulabilirsiniz.

Bu büyük indirim fırsatı kısa süreli olabilir ve stoklar hızla tükenebilir. Dolayısıyla, 99.999 TL’den satışa sunulan bu cihazı satın almak için hızlı davranmakta fayda var.

İPHONE 16 PRO MAX 256 GB’DE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

Apple’ın en yeni ve en güçlü telefonlarından biri olan iPhone 16 Pro Max 256 GB, şu an büyük bir indirimle satışa sunuluyor. 122.800 TL’den 99.999 TL’ye düşen bu fiyatla, kullanıcılar hem üstün performansa sahip bir cihaza hem de cazip bir fiyata sahip olma şansı elde ediyor.

Cihazın teknik özellikleri, şık tasarımı ve dayanıklılığı, Apple tutkunları için harika bir seçenek haline getiriyor. Eğer yeni bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızda fayda var.