iPhone 16 Tanıtım Lansmanı Bugün Ne Zaman, Saat Kaçta ve Nereden İzlenebilir? Canlı Yayın İzleme Bağlantısı ve Ekranı

Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha heyecanlandırıyor! iPhone 16 serisinin merakla beklenen tanıtım lansmanı bugün gerçekleştirilecek. Teknoloji meraklıları, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16’nın yanı sıra, Apple Watch Series X ve AirPods 4 gibi diğer yeni ürünlerinin de duyurulacağı bu etkinliği büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte lansman detayları, iPhone 16'nın özellikleri ve Türkiye satış fiyatlarına dair tüm merak edilenler.

iPHONE 16 TANITIM LANSMANI NE ZAMAN?

Apple’ın bu yılki en büyük etkinliği olan iPhone 16 tanıtım lansmanı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü yapılacak. Lansman, Apple’ın resmi YouTube hesabı üzerinden Türkiye saati ile 20:00’de canlı olarak yayınlanacak. Bu etkinlikte, iPhone 16 serisiyle birlikte birçok yeni ürünün de tanıtılması bekleniyor.

Apple’ın 9 Eylül’de tanıtacağı ürünler şunlar:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series X (10)

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

Bu etkinlik, teknoloji severler için büyük bir heyecan kaynağı. Özellikle yeni iPhone modelleri ve diğer Apple ürünlerinde yapılacak yenilikler, büyük bir ilgiyle bekleniyor.

iPHONE 16 TANITIMI CANLI İZLE

Apple’ın iPhone 16 tanıtım lansmanı, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak bu etkinliği izlemek isteyenler, Apple’ın YouTube sayfasına girerek canlı yayını takip edebilirler. Ayrıca, Apple’ın resmi web sitesinden de etkinlik canlı yayınlanacak.

iPhone 16 lansmanını izlemek için BURAYA tıklayın.

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni ürünlerinin tanıtımında büyük bir şov sunmayı planlıyor. iPhone 16 serisinin yanı sıra, Apple Watch Series X ve AirPods 4 gibi ürünlerin de tanıtılacağı bu etkinlikte, Apple’ın gelecekteki teknolojik yeniliklerine dair önemli ipuçları bulmak mümkün olacak.

iPHONE 16’NIN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

iPhone 16 serisinin fiyatları henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, tahmini fiyatlar gündeme gelmeye başladı. Yurt dışı fiyatları ve Türkiye’deki vergi oranlarına göre yapılan tahminler, iPhone 16 serisinin Türkiye satış fiyatlarını aşağıdaki şekilde öngörüyor:

iPhone 16 (128 GB) : 60.999 TL

: 60.999 TL iPhone 16 Plus (128 GB) : 72.499 TL

: 72.499 TL iPhone 16 Pro (128 GB) : 82.999 TL

: 82.999 TL iPhone 16 Pro Max (256 GB): 98.499 TL

Bu fiyatlar resmi rakamlar değildir, ancak Apple’ın Türkiye fiyat politikasına göre bu rakamların büyük oranda doğru olabileceği düşünülüyor. Resmi fiyatlar, tanıtım etkinliğinden kısa bir süre sonra Apple tarafından açıklanacak.

iPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın yeni iPhone 16 serisinin Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı da merak konusu. Gelen bilgilere göre, iPhone 16 serisi için 13 Eylül 2024 Cuma günü ön siparişler açılacak ve 20 Eylül 2024 Cuma günü ise mağazalarda satışa sunulması bekleniyor. Bu tarihler, iPhone 16’yı ilk satın almak isteyenler için önemli.

Apple, yeni iPhone serisini birçok ülkede aynı anda piyasaya sürme geleneğini sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye’de de 20 Eylül itibarıyla mağazalarda yerini alması beklenen iPhone 16, Apple hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanacak.

iPHONE 16’NIN YENİLİKLERİ NELER?

iPhone 16 serisi, Apple’ın bugüne kadar sunduğu en gelişmiş özelliklere sahip olacak. İşte iPhone 16 ile gelen bazı önemli yenilikler:

Yeni Tasarım : iPhone 16, daha ince çerçeveler ve daha büyük ekran oranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni renk seçenekleri de kullanıcılara sunulacak.

: iPhone 16, daha ince çerçeveler ve daha büyük ekran oranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni renk seçenekleri de kullanıcılara sunulacak. Gelişmiş Kamera Özellikleri : iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri, gelişmiş üçlü kamera sistemi ve yeni nesil görüntü işleme teknolojisiyle fotoğraf kalitesini bir adım öteye taşıyacak.

: iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri, gelişmiş üçlü kamera sistemi ve yeni nesil görüntü işleme teknolojisiyle fotoğraf kalitesini bir adım öteye taşıyacak. Yüksek Performans : iPhone 16 serisi, Apple’ın yeni nesil A18 Bionic çipi ile güçlendirildi. Bu çip, hem performans hem de enerji verimliliği açısından büyük bir iyileşme sunuyor.

: iPhone 16 serisi, Apple’ın yeni nesil A18 Bionic çipi ile güçlendirildi. Bu çip, hem performans hem de enerji verimliliği açısından büyük bir iyileşme sunuyor. Daha Uzun Pil Ömrü : iPhone 16 serisinde yer alan yeni batarya teknolojisi, cihazların pil ömrünü önemli ölçüde artıracak.

: iPhone 16 serisinde yer alan yeni batarya teknolojisi, cihazların pil ömrünü önemli ölçüde artıracak. 120 Hz Ekran : Pro modellerde, yüksek yenileme hızına sahip 120 Hz ekran bulunuyor. Bu ekranlar, daha akıcı bir görüntü deneyimi sunacak.

: Pro modellerde, yüksek yenileme hızına sahip 120 Hz ekran bulunuyor. Bu ekranlar, daha akıcı bir görüntü deneyimi sunacak. 5G Bağlantısı: iPhone 16 serisi, gelişmiş 5G teknolojisi ile daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak.

Bu özellikler, iPhone 16 serisini rakiplerinden bir adım öne çıkaracak. Apple’ın her yıl sunduğu yenilikler, teknoloji severler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Apple’ın merakla beklenen iPhone 16 tanıtım lansmanı bugün gerçekleştirilecek. Canlı olarak yayınlanacak bu etkinlikte, Apple’ın yeni iPhone modelleri ve diğer ürünleri hakkında tüm detayları öğrenmek mümkün olacak. iPhone 16’nın fiyatları ve özellikleri hakkında resmi bilgiler lansman sonrası açıklanacak olsa da, tahmin edilen fiyatlar ve çıkış tarihleri şimdiden kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Etkinliği kaçırmak istemeyenler, Türkiye saati ile 20:00’de Apple’ın YouTube kanalında canlı yayını izleyebilirler.