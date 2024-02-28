iPhone 17 büyük bir ekran güncellemesi alacak!

Apple, Always-On Display ve ProMotion teknolojilerini dört yeni iPhone modelinin tamamına yaymayı hedeflediğinden, iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinin önümüzdeki yıl iki önemli özelliğe kavuşması bekleniyor.

The Elec'in haberine göre, endüstri kaynakları Cupertino'nun dört iPhone 17 modeline de düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LTPO) ekranlar uygulamak istediğini söyledi. Samsung, son birkaç yıldır Apple'ın üst düzey telefonları için LTPO'nun ekranını sağlarken, daha ucuz modeller için ekran, Çinli akıllı telefon şirketleri için bu ekranları tedarik eden BOE tarafından sağlanacağı konuşuluyor.

Yine de, üretici Apple'ın standartlarını karşılamazsa veya yeterli sayıda üniteye sahip değilse, Apple tüm iPhone 17 modellerine LTOP tipi oled uygulayacak. Habere göre, daha ucuz olan iPhone 15 modellerinden iPhone 16 versiyonlarına çok az şeyin değişecek olması bunun nedenlerinden biri olarak görülüyor. Bunu akılda tutarak, şirketin giriş seviyesi modellerini 2025 iPhone seçeneği ile farklılaştırması gerekiyor.





2025 APPLE İÇİN ÖZEL BİR YIL OLACAK

Giriş seviyesi iPhone 17 sahipleri mutlu olacak. Ayrıca Pro alıcıları, ekstra özel bir şey elde edecek. The Elec, iPhone 17 Pro modellerinden bahsetmese de, büyük bir Apple sızıntısı şirketin 2027 yılına kadar iPhone için planlarını ortaya koyuyor. DSCC birkaç yıl önce Apple'ın iPhone'ları için beklediği tüm ana değişiklikleri vurgulayan bir makale yayınladı. 2024'te büyük değişiklikler görmeyecek olsak da, Pro modellerin panel altı Face ID çözümüne sahip olması ve daha ucuz modellerin bu iki yeni ekran teknolojisine sahip olması beklendiğinden, önümüzdeki yıl şirket için özel olacak.

Bununla birlikte, Apple ProMotion ve Always On Display teknolojilerini eklemeyi planlasa da daha ucuz modellerinin en pahalı seçeneklerden farklılaştırmak istediği için Dynamic Island değişebileceği konuşuluyor.