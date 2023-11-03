iPhone 17 ile bir devrin sonu bitiyor: Apple'dan ilk bilgi geldi

Hindistan başta olmak üzere diğer Güney Asya ülkeleriyle anlaşmak isteyen şirket, iPhone 17 serisiyle ilklerin önüne geçildi. Ünlü bir analist, iPhone 17’nin Çin’de üretilmeyen modellerin ilki olacağı belirtildi.





Apple'ın önümüzdeki yıllar içerisinde üretim stratejilerinde değişiklik yapılacağı belirtilirken İphone 17, temel üreti merkezi olarak Çin yerine ilk defa Hindistan'da olacağı görüldü. 2024 yılından sonra Hindistan’da iPhone üretimi yapacak şirket, bu durumda Çin’den çıkmış olacak. Apple ilk kez Çin dışında yeni bir iPhone üretimine yapılacağı belirtildi.

Hindistan'dan yapılan iPhone sevkiyatları, 2023 yılında toplam üretimin yüzde 12’sini oluşturacak. 2024’te ise yüzde 25 seviyelerine geleceği açıklandı. İphone üretimlerinde tesislerin hacimlerinde 2024 yılında düşüşler yaşanmaya başlandı.