iPhone 18 için dikkat çeken Face ID iddiası!

iPhone 18'de Face ID Ekranın Altında Olabilir!

Koreden gelen bir haber göre LG, çığır açan bir ekran teknolojisi üzerinde çalışarak kamera ve Face ID'nin ekranın altına entegrasyonunu sağlayabilecek bir çözüm geliştiriyor.

Bu iddialı ekran teknolojisinin, özel olarak Apple'ın taleplerini karşılamak üzere tasarlandığı iddia ediliyor. Aynı raporda, Samsung'un benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı ancak Apple'ın bu alandaki ilerlemelerden pek etkilenmediği belirtiliyor.

LG'nin bu çığır açan ekran teknolojisinin en erken 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, iPhone 18'de bu teknolojinin kullanımı düşünülüyor. Bu şekilde, Face ID'nin ekranın altına gömülmesiyle iPhone 18, tam anlamıyla çerçevesiz bir tasarıma kavuşacak. Ancak, bu durumun en iyimser senaryo olduğunu unutmamak önemli; gerçekleşme zamanının 2027 veya daha sonraya ertelenmesi de muhtemel görünüyor.





2023'ün başlarında yayınlanan başka bir raporda, ekran altı Face ID'nin iPhone 16 Pro'da yer alacağı iddia edilmişti. Aslında, iPhone 13, 14 ve 15 için de benzer iddialar gündeme gelmişti. Face ID'nin ekranın altına alınması kaçınılmaz gibi gözüküyor, ancak bu teknolojinin hayata geçirileceği tarih konusundaki belirsizlik devam ediyor. Söylentiler ardı ardına sıralanıyor. Bu arada, Android cephesinde ise ekranın altında kamera bulunan telefonlar piyasada kendine yer bulmuş durumda.