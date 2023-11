iPhone kullananlar sonunda oh çekecek! O sorunlar tamamen ortadan kalkacak: İşte yeni güncelleme bilgileri

Amerika’nın teknoloji dehası olan Apple’ın İphone kullanıcıları son günlerde güncelleme sorunları yaşıyorlar. Yaşanılan güncelleme problemi için tüm detaylar haberimizde…







SON İPHONE GÜNCELLEMESİNİ YAPACAKLAR DİKKAT!

Birçok iPhone kullanıcısı, iOS 17.1 güncellemesinden sonra ortaya çıkan bazı genel sorunlardan şikayetçi oldu.

Apple, tüm uyumlu iPhone’lar için iOS 17.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemede önemli yeni özellikler yoktur ancak mevcut sorunların çözümüne odaklanılmaktadır. Bu düzeltmelerden biri özellikle BMW kullanıcılarını etkileyen bir sorunu ele alıyor.

Hatırlayacağınız üzere BMW kullanıcıları, BMW modellerinde iPhone'larını kablosuz olarak şarj ederken garip bir hatayla karşılaşıyordu. iOS 17.1 güncellemesinin bu sorunu çözeceği iddia edilse de şimdi benzer bir sorun General Motors'un GM markası altındaki modellerde ortaya çıktı. İşte detaylar.

iOS 17.1'e güncelleme yapan iPhone kullanıcıları, General Motors araçlarında kablosuz şarjla ilgili sorunlar yaşıyor. Telefon birkaç saniye sonra şarj olmayı bırakıyor ve donuyor.

Kullanıcılar telefonu yeniden başlatmak gibi çeşitli sorun giderme yöntemlerini denedi ancak sorun hala devam ediyor.

Bu sorun BMW kullanıcılarını da etkiliyor ancak ufak farklılıklarla. NFC özelliği hem BMW modellerinde hem de cep telefonlarında çalışmıyor ancak bu teknoloji General Motors'u etkilemiyor. Bu tür iddialarda bulunan kullanıcılar her şeyi denediklerini ancak hiçbir şeyin işe yaramadığını söylüyor. "caduceus26" adlı bir kullanıcının gönderisi şöyle: İPhone 12 Pro Max'im 23 Chevy Traverse'imde her zaman mükemmel çalıştı. Diğer yorumlarda da anlatıldığı gibi yaklaşık 6 hafta önce iPhone 15 Pro Max'e yükseltme yaptım ve bu özellik artık çalışmıyor: Şarj işlemi birkaç saniye sürüyor ve sonra duruyor-kılıf açıkken Aynı sonuç, "Şu anda iOS 17.1.1 kullanıyorum ve telefonumu 8 Ekim 2019'da satın aldığımdan beri her güncellemeyi aldım" dedi.

Bazı kullanıcılar ise sorunun kendilerinde olduğunu düşünerek araçlarını tamire götürdü.Ancak herhangi bir sorun gözlenmedi. Şikâyet Apple'a da iletildi ancak şirketten konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak yakın zamanda iOS 17.2 güncellemesiyle bu sorunun çözülmesi bekleniyor.