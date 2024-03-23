iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir

Apple, su ile temas eden cihazların pirince yatırılması yöntemi hakkında uyarıda bulundu. Bu yöntemin cihazlara zarar verebileceğini belirten Apple, kullanıcılarına doğru bir yol izlemeleri konusunda bilgilendirdi. Su teması yaşayan cihazlar için başka yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte tüm ayrıntılar...





APPLE İPHONE İÇİN UYARI

ABD'li teknoloji devi Apple, suya düşen akıllı telefonların pirince yatırılması konusunda yaygın olarak önerilen yöntemi eleştirdi. Teknoloji uzmanları tarafından suya düşen cihazların pirinçle kurutulmasının yaygın bir uygulama olduğu biliniyordu, çünkü pirincin suyu emme özelliği sayesinde cihazın daha hızlı kuruyacağı düşünülüyordu. Ancak, Apple bu yöntemin yanlış olduğunu belirterek, cihaza zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, nemli cihazın pirinç tanelerini içine çekme riskinin olduğu ve bu durumun cihazın bileşenlerine zarar verebileceği vurgulandı. Apple, suya düşen akıllı telefonları pirince yatırılmaması konusunda tüm kullanıcılarını uyarmış oldu.





Apple, suya maruz kalan telefonlar için pirinç kullanımı yerine cihazın iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını öneriyor. Ayrıca, sıvının bağlantı noktalarına kaçması durumunda telefonun hafifçe vurulmasının yardımcı olabileceğini belirtiyor. Şirket, cihazın 30 dakika boyunca kuru bir alanda bekletilmesinin uygun olduğunu ve nem oranına bağlı olarak bu sürenin bir güne kadar uzayabileceğini ifade ediyor.

Trabzon'da meydana gelen bir trafik kazasında midibüs ile tır arasında yaşanan çarpışma sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza, Trabzon'un Araklı ilçesi Eğercili mevkisinde meydana geldi. Midibüsün tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan kaza, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesine neden oldu. Kazada, midibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafik akışının sağlanması için çalışmalar sürdü. Trafik kazasının neden yaşandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri ve sağlık personeli, yaralıları en kısa sürede müdahale ederek hastaneye sevk etti. Kazanın ardından bölgede yoğun bir trafik akışı yaşandı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu yönetmek için çalışmalarını sürdürdü. Kazada yaralanan kişilere acil müdahale yapıldı ve tedavileri için hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeni ve detayları ile ilgili olarak ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.