iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 17.4 iPhone için yeni emojiler ekliyor!

Emojipedia, cilt tonu değiştiricileri ve cinsiyet varyantları da dahil olmak üzere 108 yeni emojiyi duyurdu. Yeni emojiler arasında kireç, kafa sallama, anka kuşu ve siluetlerle temsil edilmesi amaçlanan dört yeni cinsiyet ayrımı gözetmeyen aile emojisi yer alıyor.

Yeni eklemelerin bazıları Emojipedia'nın öngördüğünden farklı olacak. Şirket, verilen tasarım direktifini takip edip etmemenin her bir satıcıya bağlı olduğunu söyledi. Site geçen yıl "Bu yeni yön belirten emojilerin hepsi önceden var olan insan emojilerinin versiyonlarıdır, ancak açıkça belirtilen yön belirtme özelliği eklenmiştir" şeklinde açıklama yaptı.





20'DEN FAZLA YENİ EMOJİ

Apple, iOS 17.4'te olduğu gibi iOS 16.4'te de kullanıcılar için 20'den fazla yeni emoji ekledi. Bu değişikliğin yanı sıra şirket, daha önce yalnızca İngilizce olarak kullanılabilen "Siri" çağrısını daha fazla dile genişletiyor.

Buna ek olarak Apple, kullanıcıların ve geliştiricilerin Avrupa Birliği'nde iOS'tan nasıl yararlanabilecekleri konusunda önemli değişiklikler yapıyor. Mart ayından itibaren App Store'da geliştirici ücretleri, üçüncü taraf ödeme seçenekleri ve yan yükleme uygulamaları da dahil olmak üzere önemli değişiklikler olacak.