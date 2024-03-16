Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

iPhone'lar için flaş iddia: Patent almaya hazırlanıyor

Apple'ın iPhone için MacBook'un Touch Bar özelliğine benzeyen bir teknolojiyle ilgili patent aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:03
iPhone'lar için flaş iddia: Patent almaya hazırlanıyor

Apple uzun süredir iPhone'dan bu yana yeni modellerinde büyük yenilikler yapmadığı için tüketiciler tarafından eleştiriliyordu. Ancak son gelişmeler Apple'ın ciddi bir yeniliğin üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yani şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya süreceği yeni iPhone'ların ikinci bir ekrana sahip olması mümkün. Detaylar burada..

Apple, iPhone Touch Bar'ın patentini aldı!

Apple'ın 2020'de piyasaya sürmüş olduğu 13 inç MacBook Pro modeli, Touch Bar özelliğiyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. Bu özellik gerçekte ikinci dokunmatik ekran görevini gören, kullanılan uygulamaya bağlı olarak dinamik olarak değişen kısayollara ve kontrollere erişim sağlayan bir asistandır.

Apple, iPhone Touch Bar'ın patentini aldı

Bu özellik, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştiren yenilikçi bir özellik olarak değerlendirildi. Ancak Apple, 2021 yılında piyasaya sürmüş olduğu yeni işlemcileriyle büyük ses getiren 14 inç/16 inç MacBook Pro modelleriyle Touch Bar özelliğine veda etmek zorunda kaldı. Bu değişiklik Touch Bar'ın geleceğini belirsiz bırakıyor. Ancak son gelişmeler, Apple'ın kullanıcıların çok sevdiği bu özelliği ise iPhone serisine entegre etme durumuna hazırlandığını gösteriyor.

AppleInsider'ın edindiği bilgiye göre Apple, iPhone'un yana monteli ekran teknolojisi için patent aldı. Çizimlere bakıldığında daha önce bahsettiğimiz Touch Bar fonksiyonuna benzer yeniliklerin yolda olduğu söylenebilir.

Apple, iPhone Touch Bar'ın patentini aldı

Bu ikinci ekran yan tarafa yerleştirilmiştir ve kullanıcının mevcut bilgilere göre ses seviyesini artırmasına veya azaltmasına olanak tanır. Dolayısıyla geleneksel yan tuşların işlevselliği dokunmatik ekrana aktarılıyor. Ancak bu ikinci ekran aynı zamanda Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzeyen şekilde kullanıcılara mesaj görüntüleme, müzik değiştirme, uygulamaları hızla başlatma şeklinde farklı seçenekler de sunuyor.

Apple'ın bu patenti takip edip önümüzdeki yıllarda iPhone'lara ikinci bir ekran ekleyip yerleştirmeyeceği şu anda belli değil. Şu anda geliştirme aşamasında olan fikrin tamamen durdurulabileceğini de belirtmekte fayda var. ABD'li teknoloji devinin birçok patenti var ancak bunların hepsi ürünlerinde uygulanmıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mart ayı içerisinde Samsung'un bu modelleri güncelleme alacak
2
Instagram, TikTok'a özendi: Yeni özelliği devreye alıyor
3
Google Play'a arşiv özelliği geliyor
4
Google ve Apple Andorid 15 için bir oldu
5
iPhone'lar için flaş iddia: Patent almaya hazırlanıyor
6
Steam'de bahar indirimleri başladı: İşte göze çarpan oyunlar
7
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıklandı

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Seyahat edecekler dikkat! 3 günlük bomba uçak bileti indirimi duyuruldu!

Faiz ödemek istemeyene büyük kıyak! Bu bankalar şartsız şurtsuz faizsiz kredi dağıtıyor

Aracına yakıt alacaklar aman dikkat! O tarihe kadar başvuranlar bedava yakıt parası alıyor!