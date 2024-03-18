Bist 100
8.781,97 0%
DOLAR
32,3 0,54%
EURO
35,27 0,42%
ALTIN
2.232,44 0,74%

iPhone'larda Gemini dönemi başladı

Google'un yapay zekası Gemini'nin iOS 18 ile iPhone'lara entegre olup olmayacağına dair merak, teknoloji dünyasını sardı. İddialara göre, Google ve Apple arasında yapılan görüşmelerde, iOS 18'in devrim niteliğinde bir güncelleme olacağı ve Siri ile yapay zeka yeniliklerinin öne çıkacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:02
iPhone'larda Gemini dönemi başladı

iOS 18'in yaklaşmasıyla birlikte, Apple'ın yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarına sunacağı yenilikler merak konusu oldu. Son sızıntılar, iOS 18'in tarihteki en kapsamlı güncelleme olacağını ve Siri'nin yanı sıra yapay zeka yeniliklerinin öne çıkacağını ortaya koydu. Bu yenilikler arasında, Apple'ın Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara entegre etmek istediği de belirtiliyor.

Bloomberg'den elde edilen bilgilere göre, Apple ve Google arasında yapılan görüşmeler neticesinde, iOS 18'in bir parçası olarak iPhone kullanıcılarına Google Gemini desteği sunulabileceği belirtiliyor. Bu durumda, Siri'nin yerini Google'un yapay zeka teknolojisi alabilir.

Apple'ın Siri'ye alternatif olarak Google Gemini'yi tercih etme kararı, iOS kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Google'un güçlü yapay zeka algoritmaları ve geniş veri tabanı, iPhone kullanıcılarının günlük işlerini daha akıllıca yönetmelerini sağlayabilir. 


APPLE, iOS 18 İÇİN GOOGLE GEMINI LİSANS ANLAŞMASI YAPACAK MI?

iOS 18'in yaklaşmasıyla birlikte, Apple'ın yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarına sunacağı yenilikler merak konusu oldu. Son sızıntılar, iOS 18'in tarihteki en kapsamlı güncelleme olacağını ve Siri'nin yanı sıra yapay zeka yeniliklerinin öne çıkacağı

Bloomberg'e göre, Apple, Google ile lisans anlaşması üzerinde çalışıyor. Bu, iOS 18 ile birlikte iPhone'lara cihaz üzerinde Gemini desteği sunulabileceği anlamına geliyor. Bu adımın aynı zamanda Siri'nin yerini alabileceği düşünülüyor.

İddialara göre, Apple, bu yılın sonlarında yayınlanacak iOS 18 ile üretken yapay zeka özelliklerini güçlendirmek istiyor. Bunun için dış bir firma ile işbirliği yapmayı planlıyor ve iPhone'lara entegre edilecek en güçlü aday Gemini olarak görülüyor.

Üretken yapay zeka, metin ve görüntü gibi çıktıları metin komutlarına dayanarak oluşturabilen sistemler için bir imkan sunuyor. Google ve Microsoft, yıllardır bu teknolojiye büyük yatırımlar yaparken, Apple'ın yapay zeka alanında geride kaldığı iddia ediliyor.

Apple'ın iPhone'lara getirmek istediği özellikler arasında, kullanıcıların birkaç kelimeyle resimler oluşturması ve hazır yazılar üretmesi bulunuyor. Şirket içinde geliştirilen "AppleGPT" projesi henüz tam olarak olgunlaşmamış olsa da, teknolojinin geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Google'ın yapay zeka botu, geçtiğimiz aylarda büyük bir güncellemeyle Gemini olarak adlandırıldı. Android telefonlara da gelecek olan yapay zekanın iOS 18'de ne şekilde yer alacağı henüz netlik kazanmış değil.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek

PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek

İkramiye bekleyen emekli dikkat: Ramazan Bayramı ödeme tarihi değişiyor

İkramiye bekleyen emekli dikkat: Ramazan Bayramı ödeme tarihi değişiyor

Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Kıyıda köşede 11 bin TL'si olan yaşadı! O ilde yok parasına arsa tapusu dağıtıyor!

Kıyıda köşede 11 bin TL'si olan yaşadı! O ilde yok parasına arsa tapusu dağıtıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A101 169.990 TL'ye elektrikli araç satacak
2
Linkedln oyun sektörüne adım atıyor
3
Windows 11 güncellemesinin bilgisayarlara zarar verdiği ortaya çıktı
4
Steam 20. yılına özel yüzde 85'lik indirim yapacak
5
iPhone'larda Gemini dönemi başladı
6
Mart ayı içerisinde Samsung'un bu modelleri güncelleme alacak
7
Instagram, TikTok'a özendi: Yeni özelliği devreye alıyor

Kıyıda köşede 11 bin TL'si olan yaşadı! O ilde yok parasına arsa tapusu dağıtıyor!

En ucuz sıfır otomobil kapış kapış gidiyor! Hyundai i10 yeni fiyatıyla yok artık dedirtecek!

PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek

Büyükşehir belediyesine 18-45 yaş arası personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

İkramiye bekleyen emekli dikkat: Ramazan Bayramı ödeme tarihi değişiyor

Seyyanen zam bekleyen emekliye Aile Bakanlığı müjdesi: Yeni program devreye giriyor

Düğün hazırlığı yapanlara 150 bin TL faizsiz kredi! Yaş şartına dikkat: 24 ay ödeme yok!

Banka ile sözleşmesi bitene 28.000 TL promosyon ödemesi! Karar açıklandı

Altın almak isteyene flaş uyarı! Sakın bu altını almayın: Paranız pul olabilir!

Elinde Türk lirası olan böyle zengin olacak! Mert Başaran altın sırrı verdi!

Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada