iPhone'larda Gemini dönemi başladı

iOS 18'in yaklaşmasıyla birlikte, Apple'ın yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarına sunacağı yenilikler merak konusu oldu. Son sızıntılar, iOS 18'in tarihteki en kapsamlı güncelleme olacağını ve Siri'nin yanı sıra yapay zeka yeniliklerinin öne çıkacağını ortaya koydu. Bu yenilikler arasında, Apple'ın Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara entegre etmek istediği de belirtiliyor.

Bloomberg'den elde edilen bilgilere göre, Apple ve Google arasında yapılan görüşmeler neticesinde, iOS 18'in bir parçası olarak iPhone kullanıcılarına Google Gemini desteği sunulabileceği belirtiliyor. Bu durumda, Siri'nin yerini Google'un yapay zeka teknolojisi alabilir.

Apple'ın Siri'ye alternatif olarak Google Gemini'yi tercih etme kararı, iOS kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Google'un güçlü yapay zeka algoritmaları ve geniş veri tabanı, iPhone kullanıcılarının günlük işlerini daha akıllıca yönetmelerini sağlayabilir.





APPLE, iOS 18 İÇİN GOOGLE GEMINI LİSANS ANLAŞMASI YAPACAK MI?





Bloomberg'e göre, Apple, Google ile lisans anlaşması üzerinde çalışıyor. Bu, iOS 18 ile birlikte iPhone'lara cihaz üzerinde Gemini desteği sunulabileceği anlamına geliyor. Bu adımın aynı zamanda Siri'nin yerini alabileceği düşünülüyor.

İddialara göre, Apple, bu yılın sonlarında yayınlanacak iOS 18 ile üretken yapay zeka özelliklerini güçlendirmek istiyor. Bunun için dış bir firma ile işbirliği yapmayı planlıyor ve iPhone'lara entegre edilecek en güçlü aday Gemini olarak görülüyor.

Üretken yapay zeka, metin ve görüntü gibi çıktıları metin komutlarına dayanarak oluşturabilen sistemler için bir imkan sunuyor. Google ve Microsoft, yıllardır bu teknolojiye büyük yatırımlar yaparken, Apple'ın yapay zeka alanında geride kaldığı iddia ediliyor.

Apple'ın iPhone'lara getirmek istediği özellikler arasında, kullanıcıların birkaç kelimeyle resimler oluşturması ve hazır yazılar üretmesi bulunuyor. Şirket içinde geliştirilen "AppleGPT" projesi henüz tam olarak olgunlaşmamış olsa da, teknolojinin geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Google'ın yapay zeka botu, geçtiğimiz aylarda büyük bir güncellemeyle Gemini olarak adlandırıldı. Android telefonlara da gelecek olan yapay zekanın iOS 18'de ne şekilde yer alacağı henüz netlik kazanmış değil.