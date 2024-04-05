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iPhone'lardaki pil sağlığı menüsü iPad cihazlara geliyor

Sevilen özellik iPad cihazlara da geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:15
iPhone'lardaki pil sağlığı menüsü iPad cihazlara geliyor

IPhone cihazların o özelliği artık iPad cihazlarda da kullanılabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPAD CİHAZLARA YENİ ÖZELLİK

İddialara göre iPadOS 17.5 beta güncellemesinde düzenli kullanım olması halinde pil performansı gösterilecek. Bu şekilde kullanıcılar pil verimliliği ile ilgili bilgiye sahip olabilecek. 

ipad pro cihazlara yeni özellik

Bu özelliklerin iPad Air ve iPad Pro modellere geleceğini iddia eden kişiler de var. İddialar doğru çıkarsa iPad kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek gibi duruyor. Apple markası iPhone modellerde böyle farklılıklar yaptığı için bu ihtimalin de yüksek olduğu konuşuluyor. Güncelleme resmi olarak Mayıs ayı içinde kullanıcılara sunulacak. 

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