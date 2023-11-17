iPhone sahiplerine müjde: 24 ay daha ücretsiz olacak

Apple, iPhone 14 cihazlarıyla birlikte tanıttığı uydu acil yardım dağıtım özelliğini iki yıl daha ücretsiz sunmaya devam edecek. Şebeke bulunmayan bölgelerdeki acil durumlarda kullanıcılar, yardım için iPhone 14 ve 15 modellerindeki müdahale ekibine uydu aracılığıyla mesaj gönderebiliyor. Apple, iPhone 14 ile 5 cihazlarına sahip olan kişilere bu özelliğe iki yıl ücretsiz erişim hakkı vereceğini duyurdu.





Apple, ücretsiz erişimin zamanı sona erdiğinde ise özellik için ne kadar bir ücret alacağını söylemedi.

Apple'ın dünya genelinde iPhone ürün pazarlaması konusunda sorumlu başkan yardımcısı olarak görev verdiği Kaiann Drance, söz konusu özellik hakkında konuşurken "Los Angeles'ta aracı 400 metre yükseklikten düşenden tutun, İtalya'da Apenin Dağları'na çıkan ve kaybolan yürüyüşçülere kadar, herkesle acil durum müdahale ekibi ile bağlantı kurduklarına dair hikayeleri duymaya devam etmekteyiz." dedi.