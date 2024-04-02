iPhone SE 4'ün ilk tasarımı sızdırıldı

Apple, uzun zamandır beklenen iPhone SE 4 ile son zamanlarda çok ses getiriyor. Normal iPhone serisine göre daha ucuz olacak bu model hakkında şu ana kadar bir çok sızıntı ortaya çıktı. iPhone SE 4 kılıfı nihayet görüldü.

Apple hakkında güvenilir bilgi kaynağı Majin, söz konusu iPhone SE 4 modeli için hazırlanan bir kılıfın fotoğrafını yayınladı. Buna baktığınızda telefonun arkasında bir kameranın bulunduğunu görebilirsiniz. Ancak ön tarafta bir çentiğin yer alacağı ve bu çentiğin ön kamera ve Face ID'yi barındıracağı yönünde bilgiler mevcut. Bu nedenle iPhone SE 3'ün home butonunun yeni modelde kullanımdan kaldırılması muhtemel görünüyor.





iPhone SE 4 özellikleri (beklenen)

Daha önce gelen bilgilerde iPhone SE 4 modeli 6,1 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 60Hz yenileme hızını destekliyor. Apple A17 veya A18 işlemciden güç alan bu model, 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Bu arada gücünü 3.279 mAh bataryadan alacak ancak USB-C yuvasına sahip olacak.

iPhone SE 4'ün beklenen teknik özellikleri şöyle:





Apple'ın gelecek yıl yeni uygun fiyatlı iPhone modellerini tanıtması beklenmekte..