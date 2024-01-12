iPhone'un Bul uygulamasında izlemeye olanak verilen öğe sayısı 16’dan 32’ye çıktı!

İOS 16’dan önce iPhone’numu Bul uygulamasıyla 16 öğe takip edilirken, İOS 16’dan itibaren takip edilebilen öğe sayısı 36’ya yükseldi.

iPhone'un Bul uygulamasında izlemeye olanak verilen öğe sayısı 16’dan 32’ye çıktı!
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iOS 16'dan bu yana, Bul uygulaması 32 öğeye kadar izlemenize izin veriyor. MacRumors tarafından tespit edilen bir destek belgesinde Apple, Bul uygulamasında mevcut olan sınırı paylaşırken, gerçekte nasıl çalıştığına da açıklık getirdi.

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APPLE’DAN AÇIKLAMA

iOS 16'dan önce kullanıcılar en fazla 16 öğe ekleyebiliyordu. Fakat Bul uygulamasıyla eşleştirilebilen aksesuar listesinin sürekli büyümesi nedeniyle Apple'ın bu sayıyı artırmasının oldukça doğal olduğu belirtiliyor. Destek belgesinde şöyle deniyor:

"Bul uygulamasına 32 adede kadar öğe ekleyebilirsiniz. AirTag ve üçüncü taraf Find My ağ aksesuarlarına ek olarak Öğeler sekmesinde AirPods Max bir öğe, AirPods ve AirPods Pro (birinci nesil) iki öğe ve AirPods Pro (ikinci nesil) üç öğe olarak sayılır."

Bu kapsamda, ikinci nesil AirPods Pro’nun üç öğe olarak sayılması kullanıcıları oldukça şaşırttı.

Öte yandan, Apple'ın ikinci nesil AirTag'i duyurduktan sonra Beni Bul uygulamasındaki izlenebilir öğeleri yükseltmeyi planlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Apple'ın 2025 yılına kadar yeni bir model tanıtabileceğine inanıyor.

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