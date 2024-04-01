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iPhone'un pek bilinmeyen kamera hilesi

iPhone’unuzda, ses komutları aracılığıyla fotoğraf çekme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle dilediğiniz sayıda fotoğraf yakalamanız mümkün olur.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 17:16
iPhone'un pek bilinmeyen kamera hilesi

Uzun süredir akıllı telefon kullanıcıları, fotoğraf çekimlerinde zamanlayıcı özelliğine alışkındır. Fakat, Apple’ın iPhone cihazlarında bulunan ve erişilebilirlik için tasarlanmış Sesle Denetim özelliği ile artık fotoğraflarınızı ses komutlarıyla rahatlıkla çekebilirsiniz.

Başlangıçta, Sesle Denetim özelliği fiziksel engelleri olan bireylerin kullanımına yönelik geliştirilmişti. Ancak zamanla, iPhone sahipleri bu fonksiyonu farklı amaçlar için de kullanmanın yollarını buldular. Twitter üzerindeki bazı gönderilere bakılırsa, Sesle Denetim’in ayarlar menüsünde belirli bir komut oluşturarak kameranın uzaktan aktive edilmesi mümkün hale gelmiş. Bu özellik, herhangi bir ses komutuyla fotoğraf çekmenize olanak tanır, böylece zamanlayıcıya ihtiyaç duymadan sesinizle kamera kontrolü sağlayabilirsiniz. Bu, özellikle doğa manzaraları veya grup fotoğrafları gibi durumlar için oldukça kullanışlı bir çözüm sunar.

iphone

İPHONE CİHAZLARA YENİ ÖZELLİK GELİYOR

iPhone’unuzda Sesle Denetim’i kullanmaya başlamak için, ilk adım olarak Erişilebilirlik ayarlarından bu özelliği aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Sonrasında, “fotoğraf çek” ya da “peynir” gibi, gürültülü ortamlarda bile açıkça söylenebilecek sesli bir komut belirlemeniz önerilir.

Ek olarak, iPhone’unuzun kamera uygulamasında bulunan seri çekim modunu etkinleştirmek için, deklanşör tuşunu sola sürükleyin. Böylece, sesli bir komutla sadece bir fotoğraf çekmekle kalmayıp, peş peşe bir dizi fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Sesli komutunuzu verdiğinizde, iPhone’unuz otomatik olarak seri çekim moduna geçecek ve fotoğrafları arka arkaya çekecektir.

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