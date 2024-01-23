iPhone ve Samsung'u hem fiyatı hem de özellikleriyle tarihe gömecek telefon geliyor

Murena, kendi mobil ağıyla Google’dan uzaklaşan akıllı telefon markası

Murena, 2018 yılında kurulmuş bir şirket ve kendi işletim sistemi olan /e/OS’u geliştirmiş. /e/OS, Google uygulama ve servislerinden arındırılmış bir Android tabanlı işletim sistemi. Kullanıcılar desteklenen cihazlara kendileri yükleyebiliyor ya da Google’ın Pixel 5, Samsung Galaxy S9 gibi yenilenmiş modellerinde önceden yüklü olarak satın alabiliyorlar. Murena’nın amacı, kullanıcıların verilerini Google ile paylaşmadan Android deneyimi yaşamalarını sağlamak. Bunun yanında, şirket kendi bulut servisleriyle de ücretsiz e-posta hizmeti ve 1GB bulut depolama alanı sunuyor.







Murena Mobile, MVNO piyasasının hızla büyümesiyle birlikte Murena’nın yeni bir gelir kaynağı oluşturmasını sağlıyor. MVNO piyasası, büyük telekom altyapıları üzerinden yeni mobil ağ markaları oluşturan sayısız şirketle dolu. Bu şirketler, niş müşteri segmentlerine yönelik markalaşma yoluyla farklılaşıyorlar. Bu büyümenin arkasındaki itici güç ise, MVNO olmayı kolaylaştıran yeni teknolojiler. Bunlardan biri de, MVNO’ların ihtiyacı olan tüm altyapıyı tek bir API ile sağlayan Gigs adlı bir platform. Murena da, MVNO alanına girişinde Gigs’i kullanıyor.

Murena’nın COO’su Jean Noetinger, “Bu yaklaşım sadece finansal istikrar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu hizmet ve diğer gelecek planlar için uzun vadeli bir planlama yapmamıza olanak tanıyor. Ayrıca, misyonumuza inanan insanların projemize katkıda bulunmaları için de harika bir yol. Onlar da doğrudan umursamadıkları bir operatöre gitmek yerine bize destek oluyorlar.” dedi.

Murena, gizliliğe odaklanan bir şirket olduğu için, Murena Mobile da gizlilik özellikleriyle donatılmış. Kullanıcılar, IP adreslerini gizleyebiliyor, uygulamalardaki izleyicileri takip edebiliyor, konumlarını değiştirmek için VPN kullanabiliyor ve gizlilik ayarlarını ve istatistiklerini bir ana ekran widget’ı aracılığıyla görebiliyorlar. Ayrıca, telefonun yan tarafında iki adet anahtar bulunuyor. Bunlardan biri, mikrofonu ve kamerayı fiziksel olarak devre dışı bırakan bir gizlilik anahtarı. Diğeri ise, hücresel, WiFi ve Bluetooth bağlantılarını devre dışı bırakan bir bağlantı kesme anahtarı. Bu sayede, kullanıcılar istedikleri zaman telefonlarını sessize alabiliyorlar.

Murena, Google uygulama ve servislerinden uzak duran bir telefon markası olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu demek değil ki kullanıcılar Android uygulamalarından mahrum kalıyorlar. Telefon, e-posta, takvim, not, kamera ve harita gibi bazı uygulamalar önceden yüklü olarak geliyor. Ayrıca, kullanıcılar App Lounge adlı bir uygulama ile F-Droid’den ücretsiz ve açık kaynaklı uygulamaları ya da ilerici web uygulamalarını indirebiliyorlar. Google Play Store’dan ücretli Android uygulamaları indirmek isteyenler ise, Google hesabıyla giriş yapmak zorunda kalıyorlar

Murena Mobile'in Özellikleri ne?





Murena 2, 6.43 inç AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB depolama, 4.000 mAh pil, üç arka kamera ve bir microSD kart okuyucu gibi özelliklere sahip. Telefonun hangi işlemciyi kullandığı ise belirtilmemiş. Sadece sekiz çekirdekli bir işlemci olduğu ve dört çekirdeğin 2.1 GHz, dört çekirdeğin ise 2 GHz hızında çalıştığı söylenmiş.

Murena Mobile'in Fiyatı ne Kadar olacak?

Murena 2, Indiegogo’da bir kitle fonlama kampanyası başlattı. Erken destekçiler için 399 euro (yaklaşık 418 dolar) fiyatla satışa sunulan telefonun perakende fiyatı ise 499 euro (523 dolar) olacak. Telefonun Eylül 2024’te teslim edilmesi planlanıyor.