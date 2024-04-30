James Webb Uzay Teleskobu’ndan muhteşem görüntü: Atbaşı Bulutsusu’nu yakalamayı başardı

Uzayda görev yapan ve şimdiye kadar gönderilen en gelişmiş teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu, yine muhteşem bir işe imza attı. Teleskop, Barnard 33’ten yani diğer adıyla Atbaşı Bulutsusu’dan oldukça detaylı bir görüntü almayı başardı. Bu yeni görüntüler, şimdiye kadar Atbaşı Bulutsusu’dan elde edilen en net görüntüler oldu.





James Webb Uzay Teleskobu ile elde edilen yeni görüntüler, Orion Takımyıldızı'nda bulunan ve Dünya'dan bin 300 ışık yılı uzaklıkta yer alan Orion B adlı moleküler bulutun batı tarafından yükselen türbülanslı gaz dalgalarını daha da ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.

Atbaşı Bulutsusu’nda görülen belirgin at benzeri yapının, hafif gazın aşınması ve daha zor aşınan kalın bir yoğun gaz ve toz sütununun geride kalması ile gerçekleşmiş olduğu düşünülüyor.