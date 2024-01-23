Japonya’nın SLIM uzay aracı hiç çalışmayabilir!

Japonya'nın Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) aracı 19 Ocak'ta Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdikten sonra güç seviyesini korumak amacıyla kapatıldı. JAXA'nın paylaştığı gerekçeye göre bunun nedeni güneş panellerinin batıya, Güneş'ten uzağa bakıyor olmasıydı.

Ancak ajans, iniş aracına tam olarak nasıl güç sağlanacağı büyük ölçüde şansa bağlı olduğunu açıkladı. Şu an batıdan gelen güneş ışığının önünde sonunda Ay'a çarparak ajansın iniş aracına tekrar güç vermesini sağlaması konusunda beklentiler devam ediyor.

2024'ün başlarındaki en heyecan verici uzay görevlerinden biri olan Japonya'nın SLIM iniş aracı, özellikle Astrobotic'in Peregrine iniş aracının bir aksilik sonucu itici gaz sızıntısına neden olarak Dünya atmosferinde yanmak zorunda kalması ve Ay'a amaçlandığı gibi inme şansını ortadan kaldırmasının ardından, bu ay başarılı bir Ay inişi için son umut olarak görülüyordu.





DAHA ÖNCE HİÇ GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ BİR BAŞARI

Aksiliklere rağmen, JAXA'nın SLIM iniş aracıyla olan görevi henüz sona ermedi. İniş aracı tasarlandığı gibi Ay'ı gerçekten araştırmak üzere tekrar çevrim içi hale gelemese bile, görevinin en önemli kısmını yerine getirmeyi başardı. Zira hedeflediği yerin 100 metre yakınına iniş yaptı. Bu başarı, daha önce bu kadar küçük bir uzay aracıyla hiç gerçekleştirilmemiş bir gelişmeydi.

Kapatıldığında, Japonya'nın SLIM iniş aracının hâlâ yüzde 12 bataryası vardı ve JAXA bunun yeniden başlatma yeteneğini engellememesi gerektiğini söyledi. JAXA, kapatılmadan önce SLIM'in içinde bulunduğu durum hakkında, Ay yüzeyine iniş görüntüleri de dahil olmak üzere bazı veriler toplayabildi.

JAXA'nın umutlarının işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek ama Japonya'nın SLIM uzay aracı bugüne kadar karşılaştığımız en zor uzay çalışmalarından biri olan Ay'a iniş yapmayı başardı. Biraz güneş ışığı alması durumunda, JAXA işleri yeniden başlatabilecek ve Ay'ın yüzeyi hakkında daha fazla veri toplamaya başlayabilecek.