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Japonya’nın uzay aracı “SLIM” Ay’da 3. gecesini de geride bıraktı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından gönderilen "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı" (SLIM), Ay’da üçüncü geceyi de sağlam bir şekilde geride bırakmayı başardı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:51
Japonya’nın uzay aracı “SLIM” Ay’da 3. gecesini de geride bıraktı

JAXA, sosyal medya hesabı üzerinden SLIM’in uzay macerası ile ilgili güncel detayları paylaştı. Paylaşımda yer alan bilgilere göre, SLIM, Ay’daki üçüncü zorlu gecesini de bozulmadan geride bıraktı. SLIM aracının merkezle kurduğu iletişim başarılı bir şekilde devam ediyor ve Ay yüzeyinden görüntü aktarımı sürüyor.

JAXA, SLIM’in Ay’daki gece ortamına göre tasarlanmadığını ve araçtaki bozulmaların günden güne ilerlediğini belirtti. Ancak güncel olarak SLIM’den veri alabilmek hala mümkün.

Ay’da 15 güne kadar sürebilen gecelerde sıcaklıklar eksi 17’ye kadar düşebiliyor.

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