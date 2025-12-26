Kacır: Türkiye, Teknoloji Girişimciliğinde Avrupa’nın Parlayan Yıldızı

Açılış töreni ve vizyon

Sakarya Teknokent Ar-Ge Binası, Füzyon Girişim Ofisi ve Milli Teknoloji Atölyesi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti. Törente konuşan Bakan Kacır, ülkenin teknoloji ve Ar-Ge yolculuğuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Teknolojide tam bağımsız Türkiye tasavvurumuzu gerçeğe dönüştürme yolunda hayata geçirdiğimiz tüm bu projelerin Sakarya’mıza, üniversitelerimize, gençlerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Küresel ölçekte değişimin hız kazandığı, bilginin stratejik bir güç halinde geldiği bir çağdayız. Bu dönemde ülkelerin refah düzeyini ve rekabet gücünü bilimsel bilgi üretme kabiliyetiyle teknolojideki yenilikleri ekonomik değere dönüştürme düzeyi belirliyor. Özellikle yenilikçi teknolojilerde söz sahibi ülkeler sadece bugünün değil yarının dünyasını da şekillendiriyor. Pek çok ülkenin belirsizlikler sarmalında bocaladığı ve geleceğe dair vizyon ortaya koymakta zorlandığı bu süreçte bizler yaşanan değişimi tehdit olarak değil bilakis Türkiye adına tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Bu anlayışla bilimi ve teknolojiyi kalkınma yolculuğumuzun pusulası atlettik."

Ar-Ge, teknoparklar ve insan kaynağı

Bakan Kacır, son 23 yılda inşa edilen Ar-Ge altyapısına dikkat çekti. Bu çerçevede 113 teknopark bünyesinde 12 binden fazla firmanin inovasyon odaklı çalıştığını, 2002’de 29 bin olan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısının bugün 310 bini aştığını vurguladı. Ayrıca, "Ar-Ge harcamalarımızın milli gelirimizdeki payını binde 5’ten yüzde 1,46’ya çıkardık" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi ve yerli üretim

Kacır, savunma sanayindeki dönüşümü hatırlatarak, "23 yıl önce piyade tüfeğini yurt dışından temin eden bir ülkeydik, savunma ürünlerinde yüzde 80 dışa bağımlıydık. Bugün, kendi İHA’mızı, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radarlarını, elektronik harp sistemlerini geliştiren, üreten ve artık rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülkeyiz." sözleriyle gelinen noktayı özetledi ve Türkiye’nin İHA üretiminde dünyada lider olduğunu belirtti.

Girişimcilik, finansman ve hedefler

Bakan Kacır, teknoloji girişimciliğini ülke vizyonunun itici gücü olarak tanımladı. Kamu destekleriyle oluşturulan mekanizmaların sonuçlarına değinerek, "hayata geçirdiğimiz fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlerimize yönlendirdik, bu etkiyle 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik" dedi. Erken aşama destekleri kapsamında BİGG programıyla "2 bin 500’den fazla teknoloji girişimi"nin hayata geçtiğini aktardı.

Teknofestlerin gençleri girişimciliğe dahil ettiğini, ayrıca "Fikirden ürüne, üründen pazara uzanan yolculukta her aşamada Türkiye teknoloji girişimciliğinde Avrupa’nın parlayan yıldızı olarak tarif ediliyor" değerlendirmesini paylaştı. Bakan, 2030 hedefi olarak 100 bin teknolojik girişim ve Turkorn'ların toplam değerinin 100 milyar dolar sınırını aşmasını gösterdi.

Sakarya yatırım ve atölye hamlesi

Sakarya Teknokent’in şehirdeki rolüne işaret eden Kacır, merkezde şu an 130’dan fazla firmanin faaliyet gösterdiğini, teknokente ilave olarak 6 bin 500 m² kapalı alan barındıran 39 bin m²lik bir alan ilan ettiklerini açıkladı. Yeni Ar-Ge binasının maliyetinin 113 milyon lira olduğunu; teknokent içinde girişimcilere sunulan 3 bin 700 m²lik çalışma alanı ve füzyon girişim ofisiyle kuluçka/yatırım öncesi destek sağlanacağını söyledi.

Ayrıca, üniversite ve bilim merkezleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ülke genelinde milli teknoloji atölyeleri kurduklarını belirterek, "Önümüzdeki yılsonuna kadar 81 ilimizde 100 milli teknoloji atölyesini tamamlamak üzere bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz" dedi.

Gençlere ve eğitime vurgu

Bakan Kacır, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını önceliklendirdiklerini vurguladı: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin nitelikli insan kaynağını büyüten, yetkinliğini derinleştiren politikaları sürdüreceğiz. Her yaştan çocuğumuzu ve gencimizi bilimin büyülü dünyasıyla buluşturacağız." Sakarya'ya kazandırılacak modern bilim üssü için de 60 milyon lira destek sağlanacağını söyledi.

Konuşma, Türkiye’nin Ar-Ge, savunma sanayi ve teknoloji girişimciliğinde yakaladığı ivmeyi sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

