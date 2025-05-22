Karabük'te 2. Bilim Şenliği: Genç Yetenekler Projelerini Sergiledi

Karabük'te Bilim Tutkusu: 2. Bilim Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Karabük, bilim meraklısı çocukların projelerini sergilediği 2. Bilim Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşunun yapılmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı.

Öğrencilerin Yetenekleri Gözler Önünde

Etkinlikte, Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan bir koro müzik dinletisi sunarak şenliğe renk kattı. Toplamda 200 öğrenci ve 60 öğretmen tarafından hazırlanan 65 proje, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vali Yavuz: "Denemekten Vazgeçmeyin"

Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtirken, "Bugün bu beğenilen projeleri ziyaret edeceğiz" dedi. Vali Yavuz ayrıca denemekten vazgeçmemenin önemine vurgu yaparak Thomas Edison'un hikayesinden örnek verdi: "Bıkmadan, asla vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz lazım."

Belediye Başkanı Çetinkaya'dan Övgü

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da etkinliğin sadece projelerin sunumuyla kalmadığını, gençlere duyulan güvenin ve geleceğe yönelik vizyonun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanındaki gelişimine değinen Çetinkaya, ülkenin kendi uydusunu uzaya gönderen ve yerli otomobili Togg'u üreten bir konuma geldiğini vurgulayarak, "Bu hamleler, Türkiye Yüzyılı'nın kararlılığını temsil ediyor" dedi.

Projeler İncelemede

Konuşmaların ardından, Vali Yavuz ve protokol üyeleri, sergilen projeleri inceleyerek öğrencilere projeleri hakkında bilgi aldı.

Karabük'te 2. Bilim Şenliği düzenlendi.

Karabük'te 2. Bilim Şenliği düzenlendi.