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Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin İlk Sağlık Bilimleri Festivali

Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali, Karabük Üniversitesi'nde 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:05
Karabük Üniversitesi'nde Türkiye'nin İlk Sağlık Bilimleri Festivali

Karabük Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Festivali Heyecanı

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de bir ilk olacak Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapma hazırlıkları içerisinde.

Rektörün Açıklamaları

Etkinliğin düzenlenmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu festivalin sağlık alanında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kırışık, "Sağlıkfest ile sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmaları ve faaliyetleri tanıtacağız. Ayrıca kamu ve özel sektör kurumlarını da bu platformda görmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Yarışmalar ve Katılım

Festival kapsamında toplam dört kategori ve sekiz alanda yarışmalar düzenlenecek. Lisans, yüksek lisans, doktoraya kadar çeşitli seviyelerdeki öğrencilerin katılabileceği yarışmalara, 18 yaş üzerindeki bireyler de dahil olabilecek. Kırışık, gelen projelerin kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Etkinlik ve Farkındalık

Kampüs içerisinde kurulan stantlarla sağlık çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Kırışık, "Amacımız toplumu sağlık alanında aydınlatmak,” diyerek etkinliğin amacını özetledi.

Sağlıkfest ve Türkiye Yüzyılı

Rektör, festivalin Türkiye Yüzyılı hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu etkinliğin olumlu etkileriyle daha sağlıklı bir toplum inşa etmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Müzikal Katkılar

Sağlıkfest için iki şarkı hazırlandığı bilgisini veren Kırışık, şarkılardan birinin sunumunun gerçekleştirildiğini, diğerinin ise video eşliğinde tamamlanmakta olduğunu açıkladı. Bu müziklerin etkinliğe olan katılımı artıracağı düşünülüyor.

Sonuç Olarak

Karabük Üniversitesi'nin bu girişimi, sağlık alanında bir yenilik ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Festival, gelecekteki sağlık çalışmalarına dair umut vaat eden bir platform olma özelliği taşıyor.

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev...

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapacak.

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev...

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapacak.

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev...

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapacak.

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev...

Karabük Üniversitesi, 6-7 Kasım'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) ev sahipliği yapacak.

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