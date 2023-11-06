Twitter'da (X) yeni dönem: Numarasız herkesle görüşme imkanı sağlayacak

En çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan X uygulamasına görüntülü ve sesli arama özelliğinin geleceği konuşuluyor. Yeni özelliği telefon numarası olmadan da kullanılacağı döylenirken X platformuna görüntülü ve sesli arama özelliklerinin ne zaman ekleneceği merak ediliyor. İşte detaylar...

Twitter'da (X) yeni dönem: Numarasız herkesle görüşme imkanı sağlayacak
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Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya platformu X (Twitter), kullanıcılarına yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Platformdan yapılan geçtiğimiz aylarda yapılan bir paylaşımda uygulamaya sesli ve görüntülü arama özelliklerinin geleceği duyurulmuştu.

"Telefon numarasına gerek yok"

Bu fonksiyon, telefon numarasına gerek olmadan istediğiniz kişiyle DM (Doğrudan Mesaj) aracılığıyla doğrudan sesli ya da görüntülü iletişim kurmanıza olanak tanır.

Twitter'da (X) yeni dönem Numarasız herkesle görüşme imkanı sağlayacak

"Tüm X kullanıcıları görebilir"

Sesli ve görüntülü olarak arama seçenekleri yalnızca ücretli premium abonelere değil, bütün X (Twitter) kullanıcılarına sunulacak. Bu hamlenin platformdaki iletişim deneyimini daha da zenginleştirmesi amaçlanıyor.

Kullanıcılara üç farklı alanda seçenek sunan söz konusu özellik sayesinde adres defterlerindeki kişiler, takip ettikleri kişiler ve onayladıkları kişiler ile sesli ve görüntülü olarak görüşme yapabiliyorlar. Bu, daha fazla kullanıcıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı sağlar ve kullanıcıların platformda daha derin, daha anlamlı bağlantılar kurmasına olanak tanır.

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