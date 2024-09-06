Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Karabük Üniversitesi'ne 250 Bin Euro Hibe Destek

Karabük Üniversitesi, VR tabanlı gastronomi projesiyle 250 bin avro hibe kazandı ve uluslararası işbirlikleri geliştirecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:33
Karabük Üniversitesi'ne 250 Bin Euro Hibe Destek

Karabük Üniversitesi'nin Yeni Gastronomi Projesi

Karabük Üniversitesi, "Master Chef Simulator: Sürdürülebilir Gastronomi Eğitimine VR ile Katkı" adlı projesi için 250 bin avro hibe almaya hak kazandı. Proje, Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Proje Koordinatörü ve Ortaklıklar

Projenin koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yurt yürütüyor ve bu projede Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Teknokent'te yer alan CODLAB AI Yazılım Tic. Ltd. Şti ortaklık yapıyor.

Uluslararası İşbirliği

Proje kapsamında, uluslararası düzeyde işbirlikleri de söz konusu. Letonya'da SIA "Hotel School" Viesnīcu biznesa koledža, İtalya'dan Italian Hospitality School SRL, Polonya'dan Zespol Szkol nr 1 ve Yunanistan'dan SMARTS Private Company ile ortaklıklar gerçekleştirilecek.

Araştırmacılar ve Eğitim Uygulamaları

Proje ekibinde Özkan Süzer, Veysel Tokdemir, Mustafa Yılmaz, Kasım Özacar ve Yılmaz Olcay gibi isimler de yer alacak. Proje sayesinde öğrenciler VR uygulamaları ile sanal ortamda yemek pişirme deneyimi yaşayabilecek.

Sürdürülebilir Mutfak Becerileri

Sanal ortamda geliştirilecek bu simülatör, geleceğin şeflerine çevre dostu mutfak becerileri kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca bu girişim mesleki eğitimin standartlarını yükseltmeye ve çevresel farkındalık oluşturma çabalarına katkıda bulunacak.

Toplantılar ve Konferans Planları

İki yıl sürecek proje çerçevesinde toplantılar Karabük, Letonya'nın Riga ve Yunanistan'ın Lamia şehirlerinde düzenlenecek. Ayrıca, Karabük Üniversitesi'nde uluslararası bir gastronomi konferansı da planlanıyor.

Rektörden Değerlendirme

Prof. Dr. Fatih Kırışık, sürdürülebilir gastronominin önemine vurgu yaparak, sanal gerçeklik tabanlı eğitim sistemlerinin bu alanda farkındalık yaratmada etkili olacağına inandığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi