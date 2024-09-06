Karabük Üniversitesi'ne 250 Bin Euro Hibe Destek

Karabük Üniversitesi'nin Yeni Gastronomi Projesi

Karabük Üniversitesi, "Master Chef Simulator: Sürdürülebilir Gastronomi Eğitimine VR ile Katkı" adlı projesi için 250 bin avro hibe almaya hak kazandı. Proje, Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları programı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Proje Koordinatörü ve Ortaklıklar

Projenin koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yurt yürütüyor ve bu projede Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Teknokent'te yer alan CODLAB AI Yazılım Tic. Ltd. Şti ortaklık yapıyor.

Uluslararası İşbirliği

Proje kapsamında, uluslararası düzeyde işbirlikleri de söz konusu. Letonya'da SIA "Hotel School" Viesnīcu biznesa koledža, İtalya'dan Italian Hospitality School SRL, Polonya'dan Zespol Szkol nr 1 ve Yunanistan'dan SMARTS Private Company ile ortaklıklar gerçekleştirilecek.

Araştırmacılar ve Eğitim Uygulamaları

Proje ekibinde Özkan Süzer, Veysel Tokdemir, Mustafa Yılmaz, Kasım Özacar ve Yılmaz Olcay gibi isimler de yer alacak. Proje sayesinde öğrenciler VR uygulamaları ile sanal ortamda yemek pişirme deneyimi yaşayabilecek.

Sürdürülebilir Mutfak Becerileri

Sanal ortamda geliştirilecek bu simülatör, geleceğin şeflerine çevre dostu mutfak becerileri kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca bu girişim mesleki eğitimin standartlarını yükseltmeye ve çevresel farkındalık oluşturma çabalarına katkıda bulunacak.

Toplantılar ve Konferans Planları

İki yıl sürecek proje çerçevesinde toplantılar Karabük, Letonya'nın Riga ve Yunanistan'ın Lamia şehirlerinde düzenlenecek. Ayrıca, Karabük Üniversitesi'nde uluslararası bir gastronomi konferansı da planlanıyor.

Rektörden Değerlendirme

Prof. Dr. Fatih Kırışık, sürdürülebilir gastronominin önemine vurgu yaparak, sanal gerçeklik tabanlı eğitim sistemlerinin bu alanda farkındalık yaratmada etkili olacağına inandığını dile getirdi.