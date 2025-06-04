Karabük Üniversitesi Öğrencileri 'Akıllı Kapsül' Projesi ile TEKNOFEST 2025'te Finale Kaldı

Karabük Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri “akıllı kapsül” projesiyle TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda finale kalmayı başardılar.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan bu yenilikçi kapsül, sindirim sistemi içerisinde manyetik alanla yönlendirilebilen ve yalnızca hedef bölgeye ilaç salımı yapabilen bir tasarıma sahip. Geliştirilen kapsül, ilaçların vücuda kontrolsüz yayılmasını engelleyerek, yalnızca tedavi edilmesi gereken bölgeye ulaşmasını sağlıyor.

Sindirim sistemi boyunca manyetik alanla yönlendirilerek hareket eden kapsül, hedef noktaya ulaştığında dışarıdan uygulanan daha güçlü bir alanla açılmakta ve ilaç yalnızca ilgili bölgede salınmakta. Böylece tedavi etkinliği artırılırken, sistemik yan etkiler de en aza indirilmektedir.

TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda “Sağlık” kategorisinde sunulan bu proje, ön değerlendirme aşamasından geçerek ilk 10'a girerek finale çıkma hakkı elde etti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Daver Ali, geliştirdikleri sistemin konvansiyonel tedavilere göre önemli avantajlar sunduğunun altını çizdi. Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların genellikle ağızdan alındığını ve vücuda kontrolsüz bir şekilde yayıldığını belirten Ali, bu durumun hem etkiyi düşürdüğünü hem de sağlıklı dokulara zarar verebildiğini vurguladı.

Ali, bu problemi çözmek amacıyla manyetik kontrollü bir kapsül geliştirdiklerini ifade ederek, “Böylece tedavi daha etkili hale geliyor, yan etkiler ise minimuma iniyor.” şeklinde konuştu. Projenin Türkiye'de bu alanda geliştirilen ilk örneklerden biri olduğunu dile getiren Ali, temmuz ayında final etabında birincilik için yarışacaklarını bildirdi.

Projede yer alan KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencisi Khaoula Chatt ise sağlık alanındaki gerçek bir sorunu çözmeye odaklandıklarını belirtirken, “Mevcut kapsüller sindirim sisteminde kontrolsüz şekilde çözülüyor. Oysa bazı hastalıklarda ilacın sadece belli bir bölgede etkili olması gerekiyor. Biz de bu soruna çözüm olarak manyetik kontrollü bir kapsül geliştirdik. Bu projeyle TEKNOFEST finaline kalmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Karabük Üniversitesi öğrencileri, yalnızca hedef bölgeye ilaç salımı yapan "akıllı kapsül" projesiyle TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda finale kaldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Daver Ali ve projede yer alan KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencisi Khaoula Chatt açıklamalarda bulundu.

Karabük Üniversitesi öğrencileri, yalnızca hedef bölgeye ilaç salımı yapan "akıllı kapsül" projesiyle TEKNOFEST 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda finale kaldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Daver Ali ve projede yer alan KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencisi Khaoula Chatt açıklamalarda bulundu.