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Katlanabilir iPhone modeli için tarih verildi

Teknoloji devi Apple, uzun zamandır merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone'unun piyasaya sürülmesinde gecikme yaşanacağını duyurdu. Şirketin, katlanabilir ekran testlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle bu projeyi ertelemesi bekleniyor. Apple, BOE, LG ve Samsung gibi çeşitli şirketlerden test ekranları temin etmiş olsa da, beklenen başarıyı henüz elde edemedi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 14:48
Katlanabilir iPhone modeli için tarih verildi

Teknoloji devi Apple, uzun bir süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone'unun piyasaya sürülme tarihinde gecikme yaşayabilir. Şirket, katlanabilir ekran testlerinde beklenen başarıyı elde edemediği için bu projeyi ertelemek zorunda kalabilir. BOE, LG ve Samsung gibi önde gelen şirketlerden test ekranları temin eden Apple, henüz istediği sonuçlara ulaşamadı.

Katlanabilir iPhone'un piyasaya sürülmesiyle ilgili yapılan iddialar, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, şirketin test sürecinde yaşadığı zorluklar, bu heyecanı biraz daha ertelemiş gibi görünüyor.


APPLE'IN KATLANABİLİR İPHONE PLANLARI 2027'YE ERTELENDİ!

APPLE'IN KATLANABİLİR İPHONE PLANLARI 2027'YE ERTELENDİ!

Teknoloji devi Apple, uzun bir süredir merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modelinin piyasaya sürülme tarihini ertelediğini duyurdu. Güney Koreli analiz firmalarının raporlarına göre, şirketin çalışmaları sonucunda katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi 2026 sonundan 2027 başına kaydırıldı. Bu gecikme, teknik zorluklarla karşılaşılması sebebiyle yaşandı ve bir çeyreklik bir erteleme anlamına geliyor.

Kaynaklara göre, Apple'ın ürün planları hakkında bilgi sahibi olan kişiler, şirketin dayanıklılık, kullanıcı deneyimi ve tasarım standartlarını test ettiğini belirtti. Ancak, katlanabilir ekran teknolojisinde yaşanan teknik zorluklar, şirketi bu planlarında bir revizyon yapmaya zorladı.

Apple, bir süredir katlanabilir prototipler üzerinde çalışıyor olsa da, geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında olduğu belirtiliyor. Önceki prototipler, 6 ila 7 inç arasında değişen ekran boyutlarını ve dikey ile yatay katlanabilir tasarımları içeriyordu. Ancak, şu ana kadar katlanabilir ekran teknolojisi, Apple'ın kalite standartlarını karşılayacak seviyeye ulaşmış değil.

Apple'ın katlanabilir cihazı piyasaya sürmek için deneyimin standart akıllı telefonlara eşleşmesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle, şirketin bu teknolojiyi pazara sürmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceği vurgulanıyor.

2027'ye kadar ertelenen katlanabilir cihaz, Apple'ın pazara biraz daha geç gireceğinin sinyalini veriyor. Ancak, şirketin esneklik ve uzun ömürlülük açısından telefonu riske atmak istemediği ifade ediliyor. 

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