Kocaeli'de Bilim Farkındalığını Artıran Etkinlik Gerçekleştirildi

Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından düzenlenen etkinlik ile öğrencilerin bilime olan ilgisinin artırılması hedeflendi.

GTÜ Bilim İletişim Ofisi ile Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi' kapsamında, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde lise öğrencileri için bilime dair etkileyici bir yolculuk düzenlendi.

Etkinlikte, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, yapay zeka ve sosyal bilimler gibi birçok alanda güncel konular, uzman akademisyenler tarafından öğrencilere ilgi çekici şekilde aktarıldı. Katılımcılar, bilimsel sohbetlere katılmanın yanı sıra laboratuvarları gezerek araştırma ortamlarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Programın içeriği, katılımcı okulların ilgi ve ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirilirken, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin canlı tutulması amaçlandı.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, "Bilim yolculuğunda gençlerle birlikte üretmeyi hedefliyoruz. Lise öğrencileri ile farklı alanlarda neler yapabileceğimizi, disiplinler arası çalışmaların neler olabileceğini öğretmek adına bilgi paylaşıyoruz." dedi.

GTÜ Basın Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Çiçek Tomrukçu ise Bilim İletişim Ofisi'nin kurulmasının amacıyla ilgili olarak, "Sadece öğrencilere değil, toplumun daha geniş kesimlerini bilimle tanıştırmayı hedefliyoruz. Bugün moleküler biyoloji, genetik ve uçak mühendisliği bölümlerimizde öğrencilerimizi ağırlayacağız. Bölüm başkanlarımız ve akademisyenlerimizle tanışma fırsatı bulacaklar, atölyelerde çalışmalar yapacaklar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) "Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi" kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) "Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi" kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.