Kocaeli'de Eğitim Teknolojilerine Yeni Bir Soluk: Eduvence Tanıtıldı

Kocaeli'de 'Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri' Programı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Bilişim Vadisi tarafından geliştirilen yenilikçi eğitim platformu 'Eduvence', "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" programında tanıtıldı. Etkinliğin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu önemli mesajlar verdi.

Nitelikli İnsan Kaynağının Önemi

Çoştu, nitelikli insan kaynağının Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye, teknopark ekosistemi anlamında ciddi gelişim kaydetti. Bilişim Vadisi de bu ekosistemin en baş aktörlerinden birisi haline geldi," dedi.

Bakan Yardımcısı, eğitim sisteminin güncellenmesi ve gençlerin en güncel bilgilerle donatılmasının Türkiye’nin hem ekonomisi hem de bağımsızlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Milli Teknoloji Akademisi ile yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

Eduvence ile Eğitimde Yeni Bir Dönem

Yenilikçi eğitim platformu 'Eduvence' hakkında bilgi veren Çoştu, "Eğitim dünyasının değişen ekosistemini karşılamak ve yenilikçi öğrenme çözümleri sunmak için oluşturulan 'Eduvence', yüksek kaliteli eğitim imkanları sunarak Türkiye'nin eğitim ekosistemine önemli katkılar sağlayacaktır," diye belirtti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, çevrim içi eğitimin farklı yöntemlerle denendiğini, Eduvence ile kişiselleştirilmiş ve yapay zeka destekli bir öğrenme platformu üreterek bireyler ve kurumlar için etkili bir eğitim altyapısı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu'ndan Açıklamalar

Küresel Eğitimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, kendi geliştirdikleri açık eğitim sistemine dair bilgi vererek, "Sistemimizde bugüne kadar 500 bin kişi eğitim aldı. Eduvence altyapısına geçiş yaptığımız için gururluyuz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, Bilişim Vadisi ile Küresel Eğitimciler Derneği arasında dijital eğitim süreçlerine yönelik işbirliğini içeren bir protokol imzalandı. Bu işbirliği ile üye üniversiteler, Bilişim Vadisi'nin 'Eduvence' platformu üzerinden eğitim içeriklerini paylaşabilecekler.

Kocaeli'de düzenlenen "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" etkinliğinde Bilişim Vadisi tarafından Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosistemine yeni boyut kazandırma hedefiyle geliştirilen yenilikçi ve ölçeklenebilir eğitim platformu "Eduvence" programı tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.

Kocaeli'de düzenlenen "Eğitim Teknolojileri ve Geleceğin Öğrenme Modelleri" etkinliğinde Bilişim Vadisi tarafından Türkiye'nin eğitim teknolojileri ekosistemine yeni boyut kazandırma hedefiyle geliştirilen yenilikçi ve ölçeklenebilir eğitim platformu "Eduvence" programı tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, programda konuşma yaptı.