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Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Başladı

Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları yarışması, öğrencilerin stratejik düşünme yetilerini geliştirmek için düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:29
Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Başladı

Konya'da Zihinsel Beceri Yarışması

Konya'da, öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak amacıyla 6. Akıl ve Zeka Oyunları yarışması başladı.

Öğrencilerin Rekabeti

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Gençlik Merkezi'nde yapılan bu özel etkinlik öncesinde, bütün ilçelerde gerçekleştirilen yarışmalar sonunda birincilik elde eden yaklaşık 300 öğrencinin sahne alacağını belirtti.

Başarı Hikayeleri

Öğrencilerin sadece kent finallerinde değil, ulusal düzeydeki yarışmalarda da Konya'yı başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Yiğit, "Günden güne artan bu ivmeyle öğrenciler, buradan aldıkları deneyim ve birikimle ulusal bazda gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda, takım halinde ve bireysel kategorilerde çeşitli dereceler elde ettiler." dedi.

Yarışmalara Dair Detaylar

Öğrencilere başarılar dileyen Yiğit, konuşmasının ardından yarışma için başlama zilini çaldı. Yarışmada ilkokul öğrencileri abluka, pentago, küre, motif ve equilibrio kategorilerinde; ortaokul öğrencileri ise abluka, pentago, küre, mangala ve kulami kategorilerinde mücadele edecektir.

Ödül Töreni

Yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.

Konya'da öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak...

Konya'da öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları yarışması düzenlendi. Karatay Gençlik Merkezi'ndeki oyunlarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarıştı.

Konya'da öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak...

Konya'da öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları yarışması düzenlendi. Karatay Gençlik Merkezi'ndeki oyunlarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarıştı.

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