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Korsan bir uygulama App Store'da Netflix'i geride bıraktı!

App Store’da izleyicilere korsan dizi ve filmlere erişim sağlayan Kimi adlı bir uygulama, Netflix ve Prime Video gibi uygulamaların önüne geçti. Apple, uygulamanın korsan olduğunu anladıktan sonra uygulamayı kaldırdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:04
Korsan bir uygulama App Store'da Netflix'i geride bıraktı!

Geçtiğimiz hafta Kimi adlı bir uygulama, App Store'un en iyi ücretsiz eğlence uygulamaları listesinde Netflix ve Prime Video gibi tanınmış yayın hizmetlerinin önüne geçti. Şimdi ise Apple, büyük olasılıkla kullanıcılara korsan filmlere erişim sağladığı için uygulamayı yayından kaldırdı.

Wired'ın haberine göre Kimi, benzer fotoğraflardaki farkı bulma oyunu oynatarak görme yeteneğinizi test eden bir uygulama olarak gizlenmişti. Ancak uygulama, son zamanlarda gişe rekorları kıran ve ödüllü filmler de dahil olmak üzere korsan dizi ve filmler içeriyordu.

Bununla birlikte, sundukları yayın hizmetlerinin ortaya çıkmasından önce çevrim içi dizi ve film arayanların aşina olduğu şekilde kalite açısından farklılık gösteriyordu. Kimi'nin Emma Stone'un başrolünde oynadığı Poor Things'in kopyası görünüşe göre grenli ve pikselli iken, yüksek kaliteli kopyalarda bulunan diğer filmlerde ekranın üst kısmında görüntüyü engelleyen reklamlar vardı.

app store

İNSANLARIN KORSAN YAYINLARA YÖNELMESİNİN SEBEBİ NE?

Uygulama, korsan film izlemeyi Netflix izlemek kadar kolay hale getirmesi açısından artık kullanılmayan Popcorn Time hizmetine benziyordu. Popcorn Time, 2022 yılında tamamen kapanmıştı.

Apple, gizlilik ve güvenlik konusunda ve indirmeye sunduğu uygulamaların düzgün olduğundan emin olma konusunda kendisiyle gurur duyduğunu sürekli dile getiriyor. Örneğin, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) nasıl uyacağını açıkladığında, şirketin platformlarına giden herhangi bir alternatif uygulama mağazasının kendi platformlarıyla karşılaştırılabilir sıkı kurallara ve denetim araçlarına sahip olması gerektiğini söyledi.

Yine de Apple'ın App Store'u yakından takip etmeye başlaması gerekebileceği konuşuluyor. İzleyiciler, dilediklerini izleyebilmek için çok fazla yayın hizmetine para ödemek zorunda kalmaktan duydukları hoşnutsuzluğu internet üzerinden dile getiriyorlar ve bu nedenle, giderek daha fazla insan yeniden korsan yayınlara yöneliyor.

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