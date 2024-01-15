Korsan internet sitelerine erişim son 4 yılda yüzde 12 arttı!

İngiltere merkezli bir şirket, korsan internet sitelerine günde 385 milyondan fazla erişim sağlandığı açıkladı.

Korsan internet sitelerine erişim son 4 yılda yüzde 12 arttı!
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İngiltere merkezli korsanlıkla mücadele analisti MUSO ve danışmanlık şirketi Kearney tarafından yapılan yeni bir analiz, korsanlığın ne kadar önemli bir boyutta olduğunu gösteriyor.

Çevrim içi korsan internet sitelerine yapılan ziyaret sayısı 2023 yılında 141 milyara ulaşarak her gün tahmini 386 milyon ziyarete tekabül etti. MUSO'ya göre bu sayı 2019'dan bu yana yüzde 12'lik bir artışa işaret ediyor.

Analize göre en çok korsanlık ABD ve Hindistan'da gerçekleşiyor. Fakat Avrupa ve Asya Pasifik'te kişi başına düşen korsanlık oranı daha yüksek. Asya genelinde, 2023 yılında her bir kişi için korsan internet sitelerine ortalama 34 ziyaret gerçekleşirken, Kuzey Amerika'da bu sayının yılda 26 olduğu belirtiliyor.

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ARTIŞIN KAYNAĞI TEKNOLOJİ

Kearney'in ortaklarından Christophe Firth, "Video içerik korsanlığının küresel yükselişi endişe verici. Ancak, bakış açısını biraz değiştirerek, korsan kullanıcıları ticarileştirmek ve gelir kaçağını kapatmak için yaklaşımlarını değiştirebilen medya şirketleri için de bir fırsat haline geliyor” dedi.

MUSO'nun kurucusu ve CEO'su Andy Chatterley, korsan ziyaretlerdeki artışın nedeninin teknolojiden kaynaklandığını söylüyor. "Son 10 yılda ve özellikle de son 5 yılda, bu platformların çoğalmasını yaşadık. Sonuç olarak, duvarlarla çevrili bahçelerin arkasında oldukları için korsanlık da buna bağlı olarak arttı ve farklı teknolojilere kaydı” ifadelerini kullandı.

MUSO, ayrıca, korsan film sektörünün internet kullanıcıları arasında normalleştiğini de açıkladı. Şirketin analizine göre, Hindistan'da film korsanlığı 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 80 arttı.

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