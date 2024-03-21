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Epic Games Store artık mobilde de olacak!

Epic Games, heyecan verici bir duyuruda bulundu! Artık mobil platformlarda da Epic Games Store'a erişim mümkün olacak. Android ve iOS kullanıcılarının bu yıl sonunda kullanıma sunacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:09
Epic Games Store artık mobilde de olacak!

Epic Games Store, dünya genelinde milyonlarca oyuncusuyla birlikte dijital oyun mağazaları arasında en popülerlerden biri olarak kabul ediliyor. Oyuncuların gözdesi haline gelmesinde ücretsiz oyunlar dağıtma stratejisinin büyük etkisi var.

Ancak Epic Games Store'un eksikliklerinden biri, mobil mağazaya sahip olmamasıydı. Bu, rakiplerinden biri olan Steam'in önünde geride kalmasına ve eleştirilmesine neden oldu. Ancak son gelişmeler, bu durumu değiştirebilir nitelikte.

EPIC GAMES STORE MOBİL UYGULAMASI GELİYOR

dünya genelinde milyonlarca oyuncusuyla birlikte dijital oyun mağazaları arasında en popülerlerden biri olarak kabul ediliyor. Oyuncuların gözdesi haline gelmesinde ücretsiz oyunlar dağıtma stratejisinin büyük etkisi var.

Epic Games Store'un mobil uygulaması, iOS ve Android platformlarında kullanıcıların erişimine sunulacak. Bu uzun bekleyişin ardında, özellikle Apple'ın yüzde 30'luk komisyon talebi gibi nedenlerle Epic Games ve Apple arasında yaşanan dava süreci etkili oldu. Ancak, sonunda bu dava sonuçlandı ve Epic Games Store'un mobil uygulaması için yeşil ışık yakıldı.

Epic Games Store'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamanın hem iOS hem de Android için yayınlanacağı belirtildi. Ancak, net bir yayın tarihi verilmese de, yayın tarihinin yıl sonlarına doğru olacağı ifade edildi.

Mobil platformda da oyun yayınlamak isteyen geliştiriciler için de iyi haberler var. Epic Games Store, mobil mağazasında masaüstü mağazasında olduğu gibi yüzde 12 oranında komisyon alacak. Bu da, geliştiricilerin elde ettikleri gelirin yüzde 88'inin kendilerine kalacağı anlamına geliyor. Karşılaştırma yapacak olursak, Steam her oyun satışından yüzde 30 komisyon alıyor. Dolayısıyla, Epic Games Store'un geliştiricilere daha yüksek bir ödeme yapma konusunda avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

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