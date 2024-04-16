Kripto varlığı olanlar dikkat: İOS'ta güvenlik zaafiyeti!

Trust Wallet, iPhone kullanıcılarını uyardı: iOS'taki iMessage özelliğinde kritik bir güvenlik açığı bulunduğunu duyurdu. Bu zafiyet nedeniyle Trust Wallet, Apple'ın bir güncelleme yayınlamadan önce iMessage özelliğinin kapatılmasını önerdi. Kullanıcıların güvenliği için bu adımın önemli olduğunu belirtti. iOS cihazlarda iMessage özelliğinin nasıl kapatılacağına dair detaylar da paylaşıldı. İşte diğer detaylar...





TRUST WALLET APPLE İÇİN GÜNCELLEME YAPACAĞINI DUYURDU

Trust Wallet, kripto varlıkların güvenliği açısından kritik bir konuma sahip. Ancak son zamanlarda iOS cihazlarda kullanılan Trust Wallet uygulamasında yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu durum, kripto varlıklarını kontrol eden kişileri risk altında bırakabilir. Bu nedenle Trust Wallet, kullanıcıları bu güvenlik zaafiyeti konusunda uyararak önlem almalarını öneriyor.

iMessage uygulaması üzerinden gerçekleştirilen saldırılar "yüksek riskli" olarak tanımlanıyor ve kullanıcılar, sorunun çözülmesi için bir güncelleme yayınlanana kadar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Telefon ayarlarına girerek "Mesajlar" bölümüne ulaşılır ve burada "iMessage" özelliği kapatılarak önlem alınabilir.

iPhone kullanıcıları için kritik bir güvenlik zafiyeti keşfedildi: iMessage özelliğinde bir açık tespit edildi. Kripto para cüzdanı Trust Wallet, bu açığın önemine dikkat çekerek, Apple'ın bir güncelleme yayınlamadan önce iMessage'i kapatmayı önerdi. iMessage'i kapatmak için iOS cihazlarda öncelikle "Ayarlar" bölümüne gidilir, ardından "Mesajlar" seçeneğine tıklanır. Burada iMessage seçeneği kapatılarak güvenlik riski azaltılabilir.