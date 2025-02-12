DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

KTÜ İLAFAR'da Akrep Zehri Araştırmaları Başlıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi, akrep zehri üzerine araştırmalara başlayarak sağlık alanında devrim yaratmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:18
KTÜ İLAFAR'da Akrep Zehri Araştırmaları Başlıyor

KTÜ İLAFAR'da Önemli Araştırmalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR), akrep zehrine yönelik kapsamlı araştırmalar gerçekleştirecek.

İş Birliği ve Ziyaret

KTÜ Rektörlüğünden alınan bilgilere göre, Venomx Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Tic. Ltd. Şti. yöneticileri, Trabzon’a gelerek Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi. Görüşmede İLAFAR ile iş birliği yapabileceği alanlar masaya yatırıldı.

Akrep Zehrinin Potansiyeli

Araştırmalarda akrep zehrinin medikal, kozmetik ve gıda sektörlerinde nasıl kullanılabileceğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Çuvalcı, akrep zehrinin karakterizasyon testleri ve analizlerinin yapılacağını, firma bünyesinde yetiştirilen akreplerden elde edilen venomun farmakolojik aktivitesinin incelenerek etkin bileşiklerin geliştirilmesi için araştırma projelerinin başlatılacağını belirtti.

Yeni Bir Proje Başlıyor

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ’nün bir araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayarak, yeni bir Üniversite-Sanayi İş Birliği projesine başlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KTÜ İLAFAR'da Akrep Zehri Araştırmaları Başlıyor
2
Santorini Yanardağı'nda Olası Patlama Değerlendirildi
3
Yerli Kanser İlaçları: İzmir'de Geliştirilen Moleküller Laboratuvar ve Hayvan Deneylerinde Başarı Sağladı
4
TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Başvuruları Devam Ediyor
5
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Gerçekleştirildi
6
Prof. Dr. Taşkın: Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehdidi Artıyor
7
Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik Aylarca Sürebilir

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL