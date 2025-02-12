KTÜ İLAFAR'da Akrep Zehri Araştırmaları Başlıyor

KTÜ İLAFAR'da Önemli Araştırmalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR), akrep zehrine yönelik kapsamlı araştırmalar gerçekleştirecek.

İş Birliği ve Ziyaret

KTÜ Rektörlüğünden alınan bilgilere göre, Venomx Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Tic. Ltd. Şti. yöneticileri, Trabzon’a gelerek Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi. Görüşmede İLAFAR ile iş birliği yapabileceği alanlar masaya yatırıldı.

Akrep Zehrinin Potansiyeli

Araştırmalarda akrep zehrinin medikal, kozmetik ve gıda sektörlerinde nasıl kullanılabileceğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Çuvalcı, akrep zehrinin karakterizasyon testleri ve analizlerinin yapılacağını, firma bünyesinde yetiştirilen akreplerden elde edilen venomun farmakolojik aktivitesinin incelenerek etkin bileşiklerin geliştirilmesi için araştırma projelerinin başlatılacağını belirtti.

Yeni Bir Proje Başlıyor

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ’nün bir araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayarak, yeni bir Üniversite-Sanayi İş Birliği projesine başlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.