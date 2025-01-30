KTÜ'lü Akademisyenler Yelkovan Kuşlarından İlham Alarak İHA Kanadı Geliştirdi

KTÜ'da İnsansız Hava Araçları İçin Yenilikçi Kanat Tasarımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) isli yelkovan kuşundan esinlenerek insansız hava araçlarının daha uzun süre havada kalabilmesi için kanat üretimi gerçekleştirildi. KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Mehmet Seyhan ve araştırma ekibi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi desteğiyle "İsli Yelkovan Kuş Türünden Esinlenerek Düşük Reynolds Sayılarında Çalışan İHA'larda Kullanmak Maksatlı Kanat Tasarımı" projesini hayata geçirdi.

Aerodinamik Testlerde Başarı

Aerodinamik ve Rüzgar Enerjisi Araştırma Laboratuvarı'nda sürdürülen çalışmalarda, yelkovan kuşunun kanat yapısı incelenerek İHA'ların daha uzun süre havada kalabilmesi hedeflendi. Plastik hammadde kullanılarak oluşturulan konsept kanatlar, aerodinamik test ölçümlerinden başarıyla geçti.

Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İHA'ların havada daha uzun süre durabilmesi ve daha az enerji harcaması üzerine farklı çalışmalar yürütüyoruz. Yelkovan kuşunun uzun süre uçabilmesinden ilham aldık" diye belirtti.

Doğanın Taklidi: Yelkovan Kuşundan İlerleyen Tasarımlar

Seyhan, bu proje kapsamında yelkovan kuşunun kanatlarının tasarım aşamasına odaklandıklarını dile getirerek, "Öncelikle kuşun kanatlarını belirledik. Daha sonra üç boyutlu tasarım programlarında uygun şekilde modelleme yaptık" ifadelerini kullandı. Seyhan, tasarımların 3D yazıcılarla hızlı bir şekilde üretildiğini de ekledi.

Projede yer alan araştırma görevlisi Abdussamed Yıldız, özgün tasarımlar geliştirdiklerini vurgulayarak, "Bu tasarımlar sonucunda kanat performansını artırıyoruz. Üç boyutlu çizim programları ile hesaplamalar yapılarak tasarımlar oluşturuluyor" şeklinde konuştu.

Seyhan, ayrıca, "Yaptığımız bu çalışma doğanın taklidi. Doğada gördüğümüz canlı ve cansız varlıklardan esinlenerek aerodinamikte karşılaşılan problemlerin çözümü üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye sözlerine ekledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) isli yelkovan kuşundan esinlenerek insansız hava araçlarının daha uzun süre uçabilmesi için kanat üretimi yapıldı. KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Mehmet Seyhan (sağ 2) ve araştırma ekibi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen "İsli Yelkovan Kuş Türünden Esinlenerek Düşük Reynolds Sayılarında Çalışan İHA'larda Kullanmak Maksatlı Kanat Tasarımı" projesi kapsamında bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) isli yelkovan kuşundan esinlenerek insansız hava araçlarının daha uzun süre uçabilmesi için kanat üretimi yapıldı. KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Mehmet Seyhan (sağ 2) ve araştırma ekibi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen "İsli Yelkovan Kuş Türünden Esinlenerek Düşük Reynolds Sayılarında Çalışan İHA'larda Kullanmak Maksatlı Kanat Tasarımı" projesi kapsamında bir araya geldi.