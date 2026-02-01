Kütahya Tasarım Teknokent 2025'te 24 Milyon Dolar Yazılım İhracatıyla Ekonomiye Katkı

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:08
Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek akademik personel ve yönetimle bir araya geldi. Ziyarette, Teknokent’in 2025 yılına ilişkin başarıları ve öğrenciler için açılan yeni iş birliği fırsatları gündeme geldi.

Teknokent büyümesi ve ihracat başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Kütahya Tasarım Teknokent, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ziyarette, Teknokent faaliyetleri ve sağlanan teşviklerle ilgili akademik personele kapsamlı bir sunum yapıldı.

Özdemir, Şubat ayı itibarıyla bünyelerindeki Ar-Ge firma sayısının 130'a ulaşacağını bildirdi ve kurumun büyüme ivmesine dikkat çekti. Özdemir ayrıca şunları söyledi: Yazılım ihracatı gerçekleştiren Teknokent firmalarımız, 2025 yılı içerisinde ülkemize 24 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlayarak yerli teknoloji gücümüzü kanıtlamıştır.

Öğrencilere yönelik eğitim ve saha gezileri

Görüşmenin en somut çıktısı, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik planlanan eğitim programları oldu. Toplantı sonunda; öğrencilerin girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi ve ön kuluçka ile kuluçka süreçlerini tanımaları amacıyla okul bünyesinde bir eğitim semineri düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

İş birliği kapsamında Bahar döneminde Tavşanlı MYO öğrencileri için Teknokent’e teknik gezi düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu gezi ile öğrencilerin başarılı girişimci firmaların yönetici ve çalışanlarıyla bir araya gelerek sektördeki gerçek deneyimleri yerinde gözlemlemesi hedefleniyor.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

