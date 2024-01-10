Lenovo iki işletim sistemi çalıştıran bir dizüstü bilgisayar/tablet hibritini duyurdu!

Lenovo'nun yeni 2'si 1 arada bilgisayarı ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilenmeye başlandı. Bu cihaz, bir dizüstü bilgisayar/tablet hibriti ve iki işletim sistemi çalıştırabiliyor. Dokunmatik ekran klavyesine yerleştirildiğinde Windows 11'e dönüşen bu cihaz, aynı zamanda ThinkBook Plus Gen 2 bir Android tablete dönüşüyor.

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid 2'si 1 arada bilgisayarın her bir yarısı aslında tamamen ayrı bir bilgisayar. Klavye yuvasında, tüm donanımlara sahip bir Intel Core Ultra 7 bilgisayar bulunuyor. Bilgisayarda 32GB RAM, 1TB SSD ve 75WHr pil yer alıyor.

Ayrıca, 14 inçlik 2.8K OLED dokunmatik ekran, Android bilgisayara güç veren 38WHr'lik ikinci ve daha küçük bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

Tablet, 12GB RAM ve 256GB flash depolama ile eşleştirilmiş eski Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci üzerinde çalışıyor.





FİYATI 2 BİN DOLAR

Öte yandan, Windows 11 bilgisayar ve Android tablet aynı anda kullanılabilecek. Lenovo, bir basın açıklamasında klavye yuvasının (ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station) Windows 11 masaüstü olarak çalışmak üzere harici bir ekrana bağlanabileceğini açıkladı. Android tablet daha sonra ayrı olarak çalışacak.

Lenovo pil ömrü konusunda bir tahmin vermiyor. Fakat pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için arka planda bazı akıllı şeylerin devam ettiği belirtiliyor.

Şirket, bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Her iki cihazda da güç dağıtımını akıllıca yöneten uzun ömürlü piller, Wi-Fi bağlantısı ve desteklenen harici ekranlarda kablosuz projeksiyon özelliği ile kullanıcılar daha uzun süre ve genellikle kablolar olmadan daha verimli bir şekilde çoklu görev yapabilirler.”

İlkbaharda piyasaya çıkması beklenen bu iki bilgisayarın 2 bin dolara satılması bekleniyor.