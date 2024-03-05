MacOS 14.4 RC sürümünü alacak modeller belli oldu

macOS 14.4 RC Sürümü Kullanıcılarla Buluştu: İşte Detaylar!

Apple, yazılım güncellemelerine devam ediyor ve son olarak macOS 14.4 RC sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, aynı zamanda watchOS 10.4, visionOS 1.1 ve tvOS 17.4 RC sürümlerini içeriyor. iOS ve iPadOS 17.4 RC güncellemelerinin ardından, Apple'ın diğer cihazları da güvenlik ve erişilebilirlik odaklı yeni özelliklere kavuşuyor.

macOS 14.4 RC Güncellemesi Nedir ve Neler Getiriyor?

macOS 14.4 RC, Apple'ın yazılım güncellemelerinde bir sonraki adım olan Release Candidate (RC) aşamasına ulaştı. Bu aşama, yazılımın genel kullanıma sunulmadan önceki son beta versiyonu olarak kabul edilir. Geliştiricilere, yazılımı sıkı testlere tabi tutma ve hataları giderme fırsatı tanırken, genel kullanıcılar için kararlı bir sürümün yaklaştığını işaret eder.

Bu güncellemeyle birlikte, macOS 14.4 RC'nin öne çıkan bazı özellikleri arasında yeni emoji karakterleri ve Podcast uygulamasında podcast'in tamamını okuma özelliği bulunuyor. Ayrıca, Safari tarayıcısı, sık kullanılanlar çubuğunda web simgelerini gösterme seçeneği ile güncelleniyor.





Uyumlu Mac Cihazları:

macOS 14.4 RC sürümü, aşağıdaki macOS Sonoma uyumlu Mac cihazlarını desteklemektedir:

iMac (2019 ve daha yeni)

iMac Pro (2017 ve daha yeni)

Mac mini (2018 ve daha yeni)

MacBook Air (2018 ve daha yeni)

MacBook Pro (2018 ve daha yeni)

Mac Pro (2019 ve daha yeni)

Mac Studio (2022 ve daha yeni)

Apple, bu güncelleme sürecinde kullanıcıların karşılaşabileceği uyumluluk ve hata sorunlarını geliştirici ve beta aşamalarında gidermeye odaklanmış olsa da, macOS 14.4 RC paketinin de hala belirli hatalar içerebileceği hatırlatılıyor.

Beklentiler ve Kullanıcılara Yönelik Bilgilendirme:

Apple'ın önceki macOS takvimine göre, macOS Sonoma 14.4'ün bu hafta içinde genel kullanıma açılması bekleniyor. Kullanıcılar, güncellemeyi önümüzdeki günlerde "Sistem Tercihleri > Yazılım Güncelleme" bölümünden alabilecekler. Bu güncelleme, önceki sürümlerde bulunan hataları düzeltirken, sistemin genel performansını ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Kullanıcıların, güncelleme öncesinde verilerini yedeklemeleri ve sistem gereksinimlerini kontrol etmeleri öneriliyor.