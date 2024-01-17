Mark Zuckerberg'in 47 milyar dolarlık metaverse evreninin tam olarak gerçekleşmesi en az 10 yılı bulacak!

Meta'nın Küresel İş Grubu Başkanı Nicola Mendelsohn, şirketin "tamamen gerçekleştirilmiş vizyonuna" ulaşmasının tahmini olarak 10 yıl alacağını söyledi.

Salı günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panel oturumunda bu yorumları yapan Meta, metaverse için hem yapay zekâya hem de donanıma yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.





47 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Business Insider'ın daha önce yaptığı bir analiz, teknoloji devinin 2019'dan bu yana Reality Labs bölümünde toplam 47 milyar dolar kaybettiğini ortaya koydu. Bu bölüm Meta'nın VR ve metaverse operasyonlarını içeriyor.

Mendelsohn ayrıca şunları söyledi: "Hem Reality Lab'lerimizde yaptığımız çalışmalarla hem de yapay zekâ alanında yaptığımız çalışmalar ve yatırımlarla 10 yılı aşkın bir süredir devam eden bir yolculuktayız."

Meta yöneticisi, yatırımcılara "Metaverse vizyona odaklanmaktan bir şekilde uzaklaştığımıza dair bir anlatı gelişti" dedi.

Zuckerberg, 2021 yılında Facebook'un adını Meta olarak değiştirdi ve bir tanıtım videosunda "metaverse bir şirket" olacağını söyledi.

CEO, Eyfel Kulesi'nin önünde durduğu bir metaverse avatarını paylaştıktan sonra alay konusu oldu ve bazıları grafikleri Zelda veya Quake gibi 1990'ların video oyunlarına benzetti. İnsanlar ayrıca avatarın bacakları olmadığını da belirtti ve söz konusu avatar daha sonra güncellendi.

Bloomberg'in haberine göre, avatarın yaratılmasına yardımcı olan bir tasarımcı, ekibin son versiyon onaylanmadan önce Zuckerberg'in yüzünün yaklaşık 40 versiyonundan geçtiğini söyledi.