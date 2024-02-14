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Mark Zuckerberg, Quest 3'ün Apple Vision Pro'dan daha iyi olduğunu iddia etti!

Mark Zuckerberg, Quest 3'ün Vision Pro'dan daha iyi bir ürün olduğunu düşündüğünü söyledi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 15:05
Mark Zuckerberg, Quest 3'ün Apple Vision Pro'dan daha iyi olduğunu iddia etti!

Meta'nın CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram'da Apple Vision Pro'nun bir incelemesini yayınlayarak iki şirket arasındaki rekabetin Meta'nın karma gerçeklik başlığının piyasaya sürülmesiyle daha da derinleştiğini hatırlattı.

Meta Quest 3 ile çekilen videoda Zuckerberg, Vision Pro ile kendi şirketinin cihazını karşı karşıya getirirken sözlerini sakınmadı. Başlangıçta Quest'in çoğu insan için daha iyi bir değer olmasını beklediğini, çünkü 3 bin 500 dolarlık Vision Pro'dan 7 kat daha ucuz olduğunu söyledi. Ancak, rakibinin ürününü test ettikten sonra, Quest'in daha iyi bir ürün olduğu sonucuna vardı.

Quest'in "insanların karma gerçekliği kullandığı şeylerin büyük çoğunluğu için daha iyi" olduğunu da sözlerine ekledi. Zuckerberg, Quest'in çok daha rahat olduğunu düşündüğünü, çünkü Meta'nın hafif ve taşınabilir olacak şekilde tasarladığını, böylece insanların hareket ederken veya hatta arkadaşlarıyla takılırken ve sosyalleşirken kullanabileceğini söyledi. Quest'in görüş alanının Vision Pro'ya göre daha geniş ve ekranının daha parlak olduğunu ve ayrıca Meta'nın kulaklığını takarken başını hareket ettirdiğinde daha net görseller gösterdiğini belirtti. Apple'ın cihazında hareket bulanıklığı olduğunu söyledi.

VİSİON PRO

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Zuckerberg, Vision Pro'nun daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunu kabul etti. Fakat aynı zamanda Apple'ı cihazın konforu ve ergonomisinde yapmak zorunda kaldığı "ödünler" nedeniyle eleştirdi. Quest'in kontrolörleri biraz daha iyi olsa da, Apple'ın göz takibinin iyi olduğunu kabul ediyor.

Meta’nın Quest Pro için Vision Pro'nun sensörlerini kullandığı ancak Quest 3 için bunları çıkardığı ve şirketin gelecekte bunları geri getirmeyi planladığı belirtildi. Zuckerberg, incelemesini her nesil bilgisayar için açık ve kapalı modellerden ve bu nesilde Meta'nın teknolojisinin açık model olarak Microsoft'un geçmişte yaptığı gibi kazanmasını nasıl sağlamak istediğinden bahsederek sonlandırdı.

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